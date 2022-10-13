Без окулярів, хустки і з макіяжем: Андрій Данилко показав рідкісне фото сценічної мами

Інна Білоконь є сценічною мамою Вєрки Сердючки. 11 жовтня вона відсвяткувала день народження. З цієї нагоди Андрій Данилко опублікував рідкісне фото колеги.

Данилко та Білоконь знайомі ще зі студентських років. Вони разом навчалися у Полтавському торговельному училищі. Вже тривалий час разом працюють, обоє є улюбленцями публіки.

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Данилко привітав Білоконь з днем народження

З нагоди дня народження колеги Данилко опублікував у мережі її рідкісне фото. На знімку Інна зображена такою, якою є у повсякденному житті: з макіяжем, без хустки та окулярів.

Учора наша іменинниця відсвяткувала свій день народження. Любимо, цілуємо, обожнюємо,

– написав Андрій під фото.



Інна Білоконь / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки

Зазначимо, нещодавно день народження відсвяткував і сам Данилко. 2 жовтня йому виповнилося 49 років. Цей день артист провів у компанії найближчих друзів, серед яких була Білоконь. З нагоди свята Андрій організував посиденьки у своїй київській квартирі. Примітно, що гості були у патріотичному вбранні.