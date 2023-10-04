"Завжди на коні": Андрій Данилко зворушив мережу своїм дитячим фото

Артист Андрій Данилко відсвяткував 50-річний ювілей. Співак зізнався, що відчуває себе молодим. Він також показав архівне фото зі свого дитинства.

Андрію Данилку 2 жовтня виповнилося 50 років. Попри свій вік артист, який виступає в образі Вєрки Сердючки, досі має шалену популярність.

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У соцмережах співак опублікував допис, у якому подякував всім за привітання.

Данилко також поділився кадром, зробленим ще у 1977 році. На ньому маленький Андрій сидів на іграшковому коні.

Дуже дякую всім за привітання! Не встигаю відповідати… Фото: "Завжди на коні". Полтава, 1977,

– розповів артист.



Андрій Данилко в дитинстві / Фото з його інстаграму

Шанувальники зауважили, що "як маленького Андрія посадили на коня, так все життя він на коні і тримається".

Виконавець зізнався, як почувається у такому віці. Данилко заявив, що для нього цифра у паспорті є неважливою, а він почуває себе як у студентські роки.

Для мене ці паспортні цифри не мають жодного значення. Важливі лише внутрішні відчуття, а в душі я й досі почуваюся студентом. Люблю подуркувати... І після 50-ти нічого не зміниться. У мене купа справ і планів,

– розповів артист.

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