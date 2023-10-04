"Завжди на коні": Андрій Данилко зворушив мережу своїм дитячим фото
Джерело:Вєрка Сердючка
Артист Андрій Данилко відсвяткував 50-річний ювілей. Співак зізнався, що відчуває себе молодим. Він також показав архівне фото зі свого дитинства.
Андрію Данилку 2 жовтня виповнилося 50 років. Попри свій вік артист, який виступає в образі Вєрки Сердючки, досі має шалену популярність.
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У соцмережах співак опублікував допис, у якому подякував всім за привітання.
Данилко також поділився кадром, зробленим ще у 1977 році. На ньому маленький Андрій сидів на іграшковому коні.
Дуже дякую всім за привітання! Не встигаю відповідати… Фото: "Завжди на коні". Полтава, 1977,
– розповів артист.
Андрій Данилко в дитинстві / Фото з його інстаграму
Шанувальники зауважили, що "як маленького Андрія посадили на коня, так все життя він на коні і тримається".
Виконавець зізнався, як почувається у такому віці. Данилко заявив, що для нього цифра у паспорті є неважливою, а він почуває себе як у студентські роки.
Для мене ці паспортні цифри не мають жодного значення. Важливі лише внутрішні відчуття, а в душі я й досі почуваюся студентом. Люблю подуркувати... І після 50-ти нічого не зміниться. У мене купа справ і планів,
– розповів артист.
Чого досягнув Андрій Данилко у музичній кар'єрі
- Данилко є один із найяскравіших артистів українського шоубізнесу. Він не просто співак, а й талановитий продюсер, автор пісень та режисер.
- Він має безліч проєктів, але найголовнішим вважається образ Верки Сердючки. Вже не перший десяток років Данилко підкорює серця усього світу.
- Міжнародне визнання Андрій завоював у 2007 році. Тоді він з піснею Dancing Lasha Tumbai зайняв друге місце на Євробаченні. Видання The Guardian назвало його номер "найкращою піснею, яка не виграла Євробачення".
- У 2016 – 2020 роках Данилко був суддею Нацвідбору Євробачення. У цей же час він став членом журі оновленого складу суддів шоу "Х-фактор".
- Сьогодні артист продовжує виступати в образі Вєрки Сердючки. Вона стала культовою та має найбільшу кількість двійників по всьому світу.