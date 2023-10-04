Андрею Данилко 2 октября исполнилось 50 лет. Несмотря на свой возраст, артист, выступающий в образе Верки Сердючки, до сих пор пользуется большой популярностью.

Интересно Кричу "Путин, чтобы ты сдох", – Андрей Данилко сравнил себя с Чаплином, который был врагом Гитлера

В соцсетях певец опубликовал сообщение, в котором поблагодарил всех за поздравление.

Данилко также поделился кадром, сделанным еще в 1977 году. На нем маленький Андрей сидел на игрушечном коне.

Большое спасибо всем за поздравление! Не успеваю отвечать… Фото: "Всегда на коне". Полтава, 1977,

– рассказал артист.



Андрей Данилко в детстве / Фото с его инстаграммы

Поклонники заметили, что "как маленького Андрея посадили на коня, так всю жизнь он на коне и держится".

Исполнитель признался, как себя чувствует в таком возрасте. Данилко заявил, что для него цифра в паспорте неважна, а он чувствует себя как в студенческие годы.

Для меня эти паспортные цифры не имеют никакого значения. Важны только внутренние ощущения, а в душе я до сих пор чувствую себя студентом. Люблю подурковать... И после 50-ти ничего не изменится. У меня куча дел и планов,

– рассказал артист.

Чего добился Андрей Данилко в музыкальной карьере