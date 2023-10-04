Андрею Данилко 2 октября исполнилось 50 лет. Несмотря на свой возраст, артист, выступающий в образе Верки Сердючки, до сих пор пользуется большой популярностью.
Интересно Кричу "Путин, чтобы ты сдох", – Андрей Данилко сравнил себя с Чаплином, который был врагом Гитлера
В соцсетях певец опубликовал сообщение, в котором поблагодарил всех за поздравление.
Данилко также поделился кадром, сделанным еще в 1977 году. На нем маленький Андрей сидел на игрушечном коне.
Большое спасибо всем за поздравление! Не успеваю отвечать… Фото: "Всегда на коне". Полтава, 1977,
– рассказал артист.
Андрей Данилко в детстве / Фото с его инстаграммы
Поклонники заметили, что "как маленького Андрея посадили на коня, так всю жизнь он на коне и держится".
Исполнитель признался, как себя чувствует в таком возрасте. Данилко заявил, что для него цифра в паспорте неважна, а он чувствует себя как в студенческие годы.
Для меня эти паспортные цифры не имеют никакого значения. Важны только внутренние ощущения, а в душе я до сих пор чувствую себя студентом. Люблю подурковать... И после 50-ти ничего не изменится. У меня куча дел и планов,
– рассказал артист.
Чего добился Андрей Данилко в музыкальной карьере
- Данилко один из самых ярких артистов украинского шоубизнеса. Он не просто певец, но и талантливый продюсер, автор песен и режиссер.
- Он имеет множество проектов, но самым главным считается образ Верки Сердючки. Уже не первый десяток лет Данилко покоряет сердца всего мира.
- Международное признание Андрей завоевал в 2007 году. Тогда он с песней Dancing Lasha Tumbai занял второе место на Евровидении. Издание The Guardian назвало его номер "лучшей песней, не выигравшей Евровидение".
- В 2016-2020 годах Данилко был судьей Нацотбора Евровидения. В то же время он стал членом жюри обновленного состава судей шоу "Х-фактор".
- Сегодня артист продолжает выступать в образе Верки Сердючки. Она стала культовой и имеет самое большое количество двойников по всему миру.