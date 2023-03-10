Після хвороби та крововиливу: Андрій Данилко відновлює гастрольний тур

Співак Андрій Данилко переніс свої гастролі Європою через проблеми зі здоров'ям. Артист захворів на ларингіт, через що в нього стався крововилив у голосову зв'язку. Лікарі радили йому не співати бодай кілька тижнів, проте тепер стало відомо, що Вєрка Сердючка відновила тур.

Що відомо про хворобу Андрія Данилка

Нагадаємо, що артист з початку 2023 року гастролював та влаштовував концерти у Європі. Згодом у Андрія Данилка почалися проблеми зі зв’язками і команда співака вирішила припизупинити гастролі.

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Тоді було відомо, що на тлі ларингіту в артиста стався крововилив у голосову зв'язку. "Це небезпечний стан, який потребує серйозного лікування та повного голосового спокою протягом кількох тижнів", – сказали продюсери.



Андрій Данилко захворів під час туру / Фото з його інстаграму

За вказівкою лікарів, тур Вєрки Сєрдючки перенесли на два місяці. Хоча після Європи Андрій мав поїхати з виступами до Північної Америки.

Вєрка Сердючка відновлює концерти

Тепер продюсери Андрія Данилка повідомили, що "лікування йде за планом" і анонсували відновлення концертів. Так, у квітні тур розпочнеться вже з концерту в Маямі. А після нього Данилко повернеться до Європи і проведе скасовані концерти. "Ми вже не можемо дочекатись зустрічі з вами!" – наголосили в команді артиста.

Шанувальники артиста побажали йому здоров’я та запросили на виступи у свої міста.

До слова, майже три тижні тому в Андрія Данилка мало не зірвався сольник в Неаполі, тоді його врятувала лікарка-італійка, і він вийшов на сцену попри температуру та біль у горлі.