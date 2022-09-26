Андрій Бєдняков прилетів у США і зробив сюрприз доньці: відео, від якого розревілася Юлія Саніна

Через повномасштабну війну вагітна дружина Андрія Бєднякова переїхала до США разом з донькою. Шоумен прилетів у Нью-Йорк по роботі й зробив сюрприз дівчинці з нагоди дня народження. Відео їхньої зустрічі розчулило мережу та лідерку The Hardkiss Юлію Саніну.

У четвер, 22 вересня, Андрій Бєдняков вів у Нью-Йорку презентацію благодійної Фундації Олени Зеленської, де подарував вишиванку Джиммі Феллону. Перед світським заходом він на декілька годин зустрівся з дружиною Настею Короткою і донькою Ксенією, яка саме відсвяткувала день народження. Як це було, дивіться відео далі.

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Андрій Бєдняков зробив сюрприз доньці у США і довів її до сліз

Тревел-ведучий влаштував 7-річній доньці справжній квест. Вона то зазирала в духовку, то співала "Ой, у лузі червона калина", то шукала записку в дивані, то раділа ігровій кімнаті.

У підсумку мама показала Ксенії відеозвернення батька зі словами: "Привіт, доню. Я хочу привітати тебе з днем народження. Я зараз, на жаль, не з тобою, я у Львові, але я дуже сумую. Ти знаєш, що я завжди готую для тебе квести. Зараз у нас черговий квест, тож я дуже хочу, щоб ти пройшла 10 метрів на балкон і подивилася вниз". У цей час Андрій Бєдняков уже стояв на порозі будинку. Ксенія зі сльозами буквально злетіла до нього зі сходів, кинулася в обійми й розплакалася.

Найголовніший подарунок для Ксенії – це був тато. Так, лише на декілька годин, потім Андрію треба було летіти в Нью-Йорк, вести благодійний захід, а потім одразу в Україну. Але це був найкращий подарунок. Ксеня сказала, що тато навіть краще за триповерхову хатинку для ляльок,

– зворушливо, але з гумором підписала дружина Бєднякова.

Емоційна зустріч Андрія Бєднякова з донькою довела до сліз не лише саму Ксеню, а й зіркових подруг і шанувальників ведучого: