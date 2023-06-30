Андрей Бедняков с нетерпением ждет встречи с семьей, но переживает из-за безопасности. Он хочет, чтобы его дети учились и жили в стабильности, к сожалению, в Украине это сейчас сложно реализовать. Однако Бедняков отметил, что скоро они вместе смогут увидеться в Киеве или уехать в Запорожье.

Интересно Алла Костромичева во второй раз стала мамой: первое фото и пол малыша

Андрей Бедняков о возвращении родных

Телеведущий объяснил, что его жена и дети очень хотят приехать в Украину, но, сейчас это слишком опасно.

Потому что здесь опасно. Она только соберется ехать, я говорю: "Опасно". Она говорит, что все окей и многие вернулись. И здесь спустя три дня ракета. Тогда она пишет мне, что я прав. Они приедут в Киев скоро. А может, поедем в Закарпатье,

– откровенно объяснил мужчина.

Андрей Бедняков добавил: "Мы смотрим с точки зрения наших детей. Я хочу, чтобы Ксения (дочь) училась, у нее была стабильность. Для детей это важно. Она учится в американской школе. Она – американка, она родилась там. Мы всегда хотели там пожить. У Ксении и Остапа — американское гражданство. Это сложно, мы далеко друг от друга. Но верим, что скоро все будет окей".

Смотрите интервью Беднякова с Деминым: видео

Напомним, в апреле жена Беднякова Настя планировала приезд в Украину. Но планы сорвались из-за документов, оформляемых в США. Так что ведущий порадовал жену путевкой на море. Андрей Бедняков отправил семью на Гавайи – в роскошную гостиницу с видом на горы и море.