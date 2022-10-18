Чоловік зняв відеоролик, ймовірно, на усім відомій горі Щекавиці у Києві, одягнувши на себе багато теплого одягу. Попри це, образ виглядає кумедним і досить незручним. Тому Андрій закликає, аби українці донатили на термобілизну, щоб хлопцям на фронті було не лише тепло, а й зручно.

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Зима близько. Ніколи не думав, що буду збирати на те, що дуже соромився надягати під джинси в 11 класі. Правда, ще і літо було… Відкриваю збір на термобілизну для тих, хто боронить нашу землю. Це одне з "найпотрібніших" зараз. Те, що питають всі. Тому дуже сподіваюсь на вашу допомогу. Не дамо нашим виглядати як "чмоні",

– закликає Бєдняков у мережі.

Якщо бажаєте допомогти у зборі коштів, можете надсилати донати сюди: Mono: 5375411200908015 Privat: 5523 2458 0029 6301 PayPal: beigul@ukr.net

До нього у відеоролику приєднався гуморист Василь Байдак, який заспівав свою нашумілу пісню "Просто скинь донат".

Реакція мережі

Фанати Бєднякова надзвичайно позитивно відреагували на таке оригінальне відео та подякували Андрію, що той не забуває про ЗСУ:

"Закликаю просто скинути донат!";

"Просто скинь донааааат! Ну дякую, тепер знов співатиму тиждень";

"Який кайф, коли українською. По-перше, смішніше! По-друге, чому раніше цього не робили?"

"Краще зробити донАт, ніж з’їсти дОнат";

"Це ж вони на горі Щекавиця знімали? Він тут завжди чекає? Вибачте, не мала змоги не пожартувати на цю тему";

"Аааа клас. Треба треба, обов’язково, щоб хлопцям було тепленько";

"Це найбільш геніальне відео про збір";

"Донат скинуто! Будь ласка, Андрію, виділіть номер картки, щоб можна було зберегти в буфер обміну!".

Нагадаємо, що тиждень тому Андрій Бєдняков разом з волонтерами їздив на Донеччину, щоб розвести волонтерку у прифронтові села та міста.