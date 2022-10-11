Близько 8 ранку 10 жовтня Андрій Бєдняков і Денис Христов виїхала з Дніпра в напрямку Донецької області. У місті біля них прогриміли два вибухи, але вони все одно загрузили в бус 600 буханок хліба, консерви й рвонули в Авдіївку.

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Андрій Бєдняков розвозив хліб і гуманітарку на "нулі"

В Авдіївці зіркові волонтери побачили, як місцеві всім двором готують їжу просто на вулиці, а діти збирають дротики – снаряди з безліччю гострих і тонких голок, які повністю проникають у тіло. Вони також познайомилися з молодою дівчиною, яка розповіла, що в місті залишилося людей 200. Коли Бєдняков запитав, чому вона сама не виїхала, та відповіла: "У мене мама. І це моє рідне місто".

"Одні люди похилого віку. Сидять на лавках. Втомлені очі. Тільки чують машину – виходять з підвалів", – поділився своїм спостереженням шоумен.

Потрібно робити все швидко. Бах. Бах. Бах. Кожні секунд 10. Прильоти та вильоти. Війна. Нуль. Розвантажуємо, не звертаємо уваги на вибухи. Вони близько. Вони тут скрізь,

– розповів Андрій Бєдняков про Авдіївку.

Вони також заїжджали в села Нетайлове, Первомайське і Водяне, де не побачили нікого з місцевих. "Їдемо в Водяне. Села вже немає. Люди по хліб не вийшли", – зізнався ведучий. Він також розповів, що вони з Денисом виїхали з Авдіївки, але були змушені повернутися, щоб евакуювати сім'ю.

Після поїздки на Донеччину Андрій Бєдняков назвав волонтерів богами, адже саме завдяки їхній роботі в прифронтових містах досі є життя.

Низький уклін волонтерам, тим, хто їздить туди. Тим, хто допомагає на місцях тим, хто залишився там. Цим жінкам і дівчатам. Вони не поїхали, щоб допомагати, а не тільки тому, що "це моє рідне місто". Їх небагато, але вони є. Адже там багато літніх людей, які з порожніми очима просто сидять на лавках і рвуть листя з гілок, які опали після чергового прильоту. Волонтери, ви боги. Без вас було б туго,

– емоційно підсумував шоумен.

Андрій Бєдняков про поїздку на "нуль" / Фото з інстаграм-сторіс ведучого

До слова, Андрій Бєдняков з Донеччини, з Маріуполя, який тимчасово окупований. "Тут навіть повітря інше. Тепліше. Зовсім поруч з домом, але так далеко", – поділився він емоціями на тлі стели з написом "Донецька область".