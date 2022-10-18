Мужчина снял видеоролик, вероятно, на всем известной горе Щекавице в Киеве, надев на себя много теплой одежды. Несмотря на это, образ выглядит смешным и довольно неловким. Поэтому Андрей призывает, чтобы украинцы донатили на термобелье, чтобы ребятам на фронте было не только тепло, но и удобно.

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Зима близко. Никогда не думал, что собираюсь на то, что очень стеснялся надевать под джинсы в 11 классе. Правда, еще и лето было… Открываю сбор на термобелье для тех, кто защищает нашу землю. Это одно из самых "нужных" сейчас. То, что спрашивают все. Поэтому очень надеюсь на вашу помощь. Не дадим нашим выглядеть как "чмони",

– призывает Бедняков в сети.

Если хотите помочь в сборе средств, можете отправлять сюда: Mono: 5375411200908015 Privat: 5523 2458 0029 6301 PayPal: beigul@ukr.net

К нему в видеоролике присоединился юморист Василий Байдак, спевший свою нашумевшую песню "Просто скинь донат".

Реакция сети

Фанаты Беднякова чрезвычайно положительно отреагировали на такое оригинальное видео и поблагодарили Андрея, что тот не забывает о ВСУ:

"Призываю просто сбросить донат!";

"Просто скинь донааааат! Ну спасибо, теперь снова буду петь неделю";

"Какой кайф, когда на украинском. Во-первых, смешнее! Во-вторых, почему раньше этого не делали?"

"Лучше сделать донАт, чем съесть донат";

"Это же они на горе Щекавица снимали? Он здесь всегда ждет? Извините, не могла не пошутить на эту тему";

"Аааа класс. Надо нужно, обязательно, чтобы ребятам было тепленько";

"Это наиболее гениальное видео о сборе";

"Донат сброшен! Пожалуйста, Андрей, выделите номер карты, чтобы можно было сохранить в буфер обмена!".

Напомним, что неделю назад Андрей Бедняков вместе с волонтерами ездил на Донетчину, чтобы развести волонтер в прифронтовые села и города.