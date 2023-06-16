Випускниці бігли в укриття та співали, – Бєдняков емоційно відреагував на вибухи в Києві

В Україні 16 червня у багатьох школах проходить випускний. Проте Росія вирішила цинічно "привітати" українську молодь та атакувала ракетами. Шоумен Андрій Бєдняков розповів, як дівчатам у випускних сукнях довелося бігти в укриття.

Він емоційно відреагував на ракетну атаку та повідомив, що у Києві було чути вибухи. Припускали, що була загроза застосування балістичних ракет.

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Ведучий поділився тим, як на власні очі бачив випускниць, які в цей день змушені сидіти в укриттях через ракетну атаку Росії. Проте молодь не здається та навіть у цей час співала українські пісні.

Бачу дівчат з бантами і квітами, які біжать з випускного у сховища та співають українські пісні. Вони виростуть і будуть пам'ятати про це... А вони обов'язково виростуть, бо вам не зламати нашу країну і цих людей,

– звернувся Бєдняков до росіян.



Андрій Бєдняков звернувся до росіян через атаку / Скриншот з його інстаграму

Шоумен також звернувся і до випускників: "Запам'ятайте цей випускний і не проср*ть наступне покоління. Від вас багато що залежить".

Емоційна публікація Андрія Бєднякова зворушила багатьох українців. У коментарях вони висловили свої думки щодо війни:

"Нехай повиздихає вся й*бана р*сня! А наші дітки будуть пам’ятати все!"

"Росте найсильніша нація в світі!"

"Випуск доньки з 4 класу також не пройшов без укриття…"

"Це найгірше, що діти зростають в такий час".

"Діти війни. Мені здається, ці 2 слова просто не сумісні, не повинні існувати поряд".

"Ви прям споріднена душа, кожен раз писати про щось таке і як ви ненавидите русню – ну це така хороша класика".

"Ну хай вже ця ебн недокраіна зникне".

"Чого вони цим добиваються? Обісралися на весь світ, воювати не вміють, залякати теж. Виглядає, як передсмертна агонія від безсилля".

До слова, Андрій Бєдняков, який родом з МАріуполя, завжди реагує на ракетні атаки чи цинічні дії росіян. Зокрема, після підриву окупантами Каховської ГЕС він звернувся до мешканців Херсонщини та попросив забирати тварин або хоча б випустити та відв'язати, щоб улюбленці мали шанс на порятунок.