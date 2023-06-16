Он эмоционально отреагировал на ракетную атаку и сообщил, что в Киеве были слышны взрывы. Предполагали, что была угроза применение баллистических ракет.

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Ведущий поделился тем, как своими глазами видел выпускниц, которые в этот день вынуждены сидеть в укрытиях из-за ракетной атаки России. Однако молодежь не сдается и даже пела украинские песни.

Вижу девушек с бантами и цветами, бегущими из выпускного в хранилища и поющими украинские песни. Они вырастут и будут помнить об этом... А они обязательно вырастут, потому что вам не сломать нашу страну и этих людей,

– обратился Бедняков к россиянам.



Андрей Бедняков обратился к россиянам из-за атаки / Скриншот с его инстаграммы

Шоумен также обратился и к выпускникам : "Запомните этот выпускной и не проср*те следующее поколение. От вас многое зависит".

Эмоциональная публикация Андрея Беднякова тронула многих украинцев. В комментариях они высказали свои мнения по поводу войны:

"Пусть повыздыхает вся и еб*на р*ссня! А наши детки будут помнить все!"

"Рост сильнейшая нация в мире!"

"Выпуск дочери из 4 класса также не прошел без укрытия…"

"Это хуже всего, что дети растут в такое время".

"Дети войны. Мне кажется, эти 2 слова просто не совместимы, не должны существовать рядом".

"Вы прям родственная душа, каждый раз писать о чем-то таком и как вы ненавидите русскую – ну это такая хорошая классика".

"Ну пусть уж эта ебн недострание исчезнет".

"Чего они этим добиваются? Оборвались на весь мир, воевать не умеют, запугать тоже. Выглядит, как предсмертная агония от бессилия".

К слову, Андрей Бедняков, родом из Мариуполя, всегда реагирует на ракетные атаки или циничные действия россиян. В частности, после подрыва оккупантами Каховской ГЭС он обратился жителей Херсонщины и попросил забирать животных или хотя бы выпустить и отвязать, чтобы любимцы имели шанс на спасение.