Був для неї кісткою в горлі: Андрій Бєдняков пригадав, як працював з Марченко на "Х-Факторі"

Ведучим співочого талант-шоу "Х-Фактор" Андрій Бєдняков став 2016 року. Він був першим, хто за 7 сезонів посунув Оксану Марченко з олімпу. Зірка каже, що її це зачепило, вона поводилася зверхньо, але поганою людиною не була.

Шість років поспіль кума Путіна Оксана Марченко була головною зіркою на "Х-Факторі", але 2016 в неї несподівано з'явився співведучий – Андрій Бєдняков. У кадрі вона була з ним холодною, а як поводилася за лаштунками – дізнавай далі.

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Андрій Бєдняков про роботу з Марченко на "Х-Факторі"

Я з нею пропрацював один рік і був для неї кісткою в горлі. Тому що я прийшов новий, молодший за неї, і було видно, що їй було неприємно зі мною працювати. У нас був перший прямий ефір і в нас не було жодного контакту. Це була моя єдина співведуча, з якою в мене було нуль контакту. При тому, що я намагався – я на неї дивився, а вона на мене не дивиться. Я жартую, вона не сміється. Видно, що типу: "Хто ти?"

– пригадав Андрій Бєдняков.

Однак за вісім прямих ефірів "Х-Фактора", які вони провели разом, Марченко ніби "проковтнула" образу й розтанула. Після фіналу Бєдняков "досить так нормально поспілкувався" з нею та суддями шоу – Андрієм Данилком, Юлією Саніною, Антоном Савлеповим і Костянтином Меладзе.

"Коли ми відзняли останню програму, я зайшов до неї у гримваген, у неї був окремий. Там були ще судді, і ми досить нормально поспілкувалися. Тобто я не можу сказати, що вона погана людина. Так, вона показала, що "хто ти, ти мені не рівень", але це нормально. Усе моє життя така історія", – зауважив Бєдняков.

Андрій Бєдняков на "Х-Факторі" з Оксаною Марченко / Фото СТБ

Цікаво, що ведучий досить стримано прокоментував звернення Оксани Марченко до президента Ердогана, де вона просила "визволити" Медведчука: "Це дуже смішно, але вона боролася за свого чоловіка".