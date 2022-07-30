Рідне місто Бєднякова – Маріуполь та його мешканці на собі відчули, що таке окупація. Там загинули тисячі мирних мешканців, серед яких мама ведучого. Ненависть до росіян зростає, адже щодня вони чинять терористичні акти, яким немає пояснення.

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Андрій Бєдняков про усвідомлення війни

Ведучий програми "Де логіка?", яку транслюють на "Новому каналі", зізнався, що спочатку не міг повірити у реальність того, що відбувається. У перший день війни ведучий перебував за кордоном. Полетів у відрядження знімати проєкт.

Коли прокинувся 24 лютого на Мальдівах, то щипав себе. Розумів: "Ну що ти робиш? Тобі вже 35 років". Потім подивився одне джерело, друге, третє і почав усвідомлювати, що війна – це реальність, яка відбувається з нами та з нашою країною,

– пригадав Бєдняков.

Коли він усвідомив, що відбувається, зрозумів, що необхідно чинити опір: "Мені спершу здавалося, що це сон, але треба бути реалістом. Значить, так треба. Значить, ми мусимо! Хто як не ми? Всі розмови, що потрібно домовлятися, потрібно говорити. Ні… Я сам у це вірив у 2014 році. Думав: "Домовляться! Треба якось дипломатичним шляхом". Мене так виховали. Зараз я розумію, що ні. Це як у школі: коли тебе б'ють, то тебе і будуть бити постійно. Ти будеш слабким, допоки не почнеш давати здачі. Щойно відповіси, до тебе почнуть ставитись інакше. Тому зараз наша задача дати здачі так, щоб ніхто не думав більше до нас підходити".

Багато колег Андрія вступили до лав тероборони та ЗСУ, разом з нашими військовими виганяють окупантів. Війна назавжди змінила нас всіх. Якими відомі люди були до війни і якими вони є зараз – дивіться у нашому матеріалі.