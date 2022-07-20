З першого дня війни ми, як і весь цивілізований світ, не розуміємо, чому населення росії замовчує війну. Щобільше, вони підтримують рішення влади. Ще більше злить, що багато відомих людей, які народилися в Україні, і в яких тут залишилися рідні, друзі чи колеги, теж мовчать. Наприклад, деякі ведучі тревел-шоу "Орел і Решка".

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Андрій Бєдняков про ведучих "Орла і Решки"

Ведучий "Нового каналу" Андрій Бєдняков висловився щодо цього: "Найбільша проблема, що всі мусолять цю тему, значить, чекали від них чогось іншого. Від Регіни Тодоренко, наприклад, я не очікував нічого. Не мав надії, що вона висловить свою позицію. Тому дуже не засмутився. І через інших своїх колег з "Орла і Решки" – абсолютно ні".

Але є ведучі тревелу, які викликали в Бєднякова лише позитивні емоції.

Приємно здивував мене та продовжує дивувати Коля Серга. Хоча я знав, що він патріот. Леся Нікітюк – це зрозуміло. Це щира українка з Хмельницького. Вона дивує лише по-хорошому,

– підкреслив Бєдняков.



Андрій Бєдняков / Фото пресслужби "Нового каналу"

Телеведучий вважає, що не варто зайвий раз популяризувати людей, які вже зовсім не українці: "Наскільки я знаю, вона (Регіна Тодоренко – 24 канал) досить довго там живе. Я цього не розумію, але вона, мабуть, дивиться на ситуацію інакше. Визнати й прийняти якусь точку зору, свою позицію – велика відповідальність. Далеко не кожен наважиться взяти на себе цю відповідальність. Зрозумів, що вже в тому віці, коли не можна мовчати. Я не настільки голосно кричав у 2014 році, хоча моя позиція завжди була досить зрозумілою, і всі її знали. А зараз впевнений, що про це треба кричати щодня! Щоб "там" усі розуміли: "Ага, справді війна".

Зверніть увагу! Регіна Тодоренко, яка замовчує війну в Україні, назвала новонародженого сина Миром. Зрадниця мовчить про війну, але продовжує вдавати з себе голубку миру. Співачка Даша Астаф'єва, яка від лютого волонтерить, назвала Тодоренко "чмонею" та порадила переназвати сина.