Андрій Бєдняков зворушливо привітав доньку з днем народження: рідкісні фото тата з дівчинкою

Донька Андрія Бєднякова святкує день народження. Дівчинці виповнюється 8 років. Тож зірковий татусь вирішив привітати Ксенію зі святом.

Він опублікував декілька спільних фото та написав зворушливе привітання доньці. У коментарях під публікацією шанувальники також долучились до привітань дівчинки.

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Як Андрій Бєдняков привітав доньку з днем народження

Чоловік поширив миле привітання, опублікував фото Ксенії та їхні спільні світлини.

Ти доросла. Я завжди поруч, що б не сталося. Буду підкидати тебе, поки є сили. До останнього подиху ми з мамою пишаємося тобою. Люблю тебе! Той, хто приймає ванну і доїдає їжу після тебе,

– написав ведучий.

Шоумен іронічно додав: "Телефон буде не раніше 10".

Реакція мережі

Фани також написали багато приємних слів дівчинці в коментарях під дописом Бєднякова.