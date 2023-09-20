Андрій Бєдняков зворушливо привітав доньку з днем народження: рідкісні фото тата з дівчинкою

20 вересня 2023, 17:50
Читать новость на русском

Джерело:

Андрій Бєдняков

Донька Андрія Бєднякова святкує день народження. Дівчинці виповнюється 8 років. Тож зірковий татусь вирішив привітати Ксенію зі святом.

Він опублікував декілька спільних фото та написав зворушливе привітання доньці. У коментарях під публікацією шанувальники також долучились до привітань дівчинки.

Цікаво "Нікчемне х**ло": Анатоліч, Бєдняков й інші зірки пройшлися по Шепелєву, який відвідав Маріуполь

Як Андрій Бєдняков привітав доньку з днем народження

Чоловік поширив миле привітання, опублікував фото Ксенії та їхні спільні світлини. 

Ти доросла. Я завжди поруч, що б не сталося. Буду підкидати тебе, поки є сили. До останнього подиху ми з мамою пишаємося тобою. Люблю тебе! Той, хто приймає ванну і доїдає їжу після тебе,
– написав ведучий.

Шоумен іронічно додав: "Телефон буде не раніше 10".

Реакція мережі

Фани також написали багато приємних слів дівчинці в коментарях під дописом Бєднякова.

  • "Класні фотки. Вітаю";
  • "Здоров'я малечі та найскорішого возз'єднання вашої родини в мирній Україні";
  • "З днем народження";
  • "Йомайо! Як я люблю тих чоловіків з дітьми на фото. Вітаю донечку. Хай доля буде щаслива";
  • "Щирі вітання, здоров'ячка, здійснення мрій, всіх благ, миру, перемоги та вірних друзів";
  • "Вітаю Ксеню з днем народження! І щасливих батьків теж вітаю";
  • "Нехай щастить дівчинці".
Автор: Софія Хомишин