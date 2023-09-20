Он опубликовал несколько общих фото и написал трогательное поздравление дочери. В комментариях под публикацией поклонники также присоединились к поздравлениям девочки.
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Как Андрей Бедняков поздравил дочь с днем рождения
Мужчина распространил милое поздравление, опубликовал фото Ксении и их общие фотографии.
Ты взрослая. Я всегда рядом, что бы ни произошло. Буду подбрасывать тебя, пока есть силы. До последнего вздоха мы с мамой гордимся тобой. Люблю тебя! Тот, кто принимает ванну и доедает пищу после тебя,
– написал ведущий.
Шоумен иронически добавил: "Телефон будет не раньше 10".
Реакция сети
Фаны также написали много приятных слов девочке в комментариях под постом Беднякова.
- "Классные фотки. Поздравляю";
- "Здоровье малышке и скорейшего воссоединения вашей семьи в мирной Украине";
- "C днем рождения";
- "Йомайо! Как я люблю тех мужчин с детьми на фото. Поздравляю доченьку. Пусть судьба будет счастлива";
- "Искренние поздравления, здоровья, исполнение мечтаний, всех благ, мира, победы и верных друзей";
- "Поздравляю Ксению с днем рождения! И счастливых родителей тоже поздравляю";
- "Удачи девочке".