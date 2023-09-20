Він опублікував декілька спільних фото та написав зворушливе привітання доньці. У коментарях під публікацією шанувальники також долучились до привітань дівчинки.
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Як Андрій Бєдняков привітав доньку з днем народження
Чоловік поширив миле привітання, опублікував фото Ксенії та їхні спільні світлини.
Ти доросла. Я завжди поруч, що б не сталося. Буду підкидати тебе, поки є сили. До останнього подиху ми з мамою пишаємося тобою. Люблю тебе! Той, хто приймає ванну і доїдає їжу після тебе,
– написав ведучий.
Шоумен іронічно додав: "Телефон буде не раніше 10".
Реакція мережі
Фани також написали багато приємних слів дівчинці в коментарях під дописом Бєднякова.
- "Класні фотки. Вітаю";
- "Здоров'я малечі та найскорішого возз'єднання вашої родини в мирній Україні";
- "З днем народження";
- "Йомайо! Як я люблю тих чоловіків з дітьми на фото. Вітаю донечку. Хай доля буде щаслива";
- "Щирі вітання, здоров'ячка, здійснення мрій, всіх благ, миру, перемоги та вірних друзів";
- "Вітаю Ксеню з днем народження! І щасливих батьків теж вітаю";
- "Нехай щастить дівчинці".