Мене кликала Олена Кравець, – Андрій Бєдняков пояснив, чому відмовляється від роботи на ТБ

Ведучий Андрій Бєдняков зараз не працює на українському телебаченні. Він відповів, чому відмовляється від різних пропозицій роботи.

Шоумен та ведучий Андрій Бєдняков поки що не працює на українському телебаченні, але не готовий відмовлятися від своєї професії. Він пояснив, чому не з'являється на ТБ в Україні.

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Чому Андрій Бєдняков відмовляється від роботи на ТБ

Мені три проєкти пропонували вести. Відмовився, з різних причин: це гроші й ставлення. Я люблю, коли є ставлення правильне одне до одного. У тобі мають бути зацікавлені. І тебе повинні цінувати,

– пояснив ведучий.

Андрій Бєдняков згадав, як був на контракті з одним каналом, – тоді він відмовлявся від будь-яких перемовин з іншими каналами. Та цього не цінували.

"Я відмовив плюсам, "Новому каналу" на два проєкти. Олена Кравець кликала мене бути співведучим свого шоу. Я сказав, що у мене контракт із "Новим каналом", і відразу їм відмовив".

Інтерв'ю з Андрієм Бєдняковим: дивіться відео онлайн

Також Андрій Бєдняков мав шанс бути співведучим Лесі Нікітюк на шоу "Хто зверху?" – він теж відмовився й навіть не ходив на кастинг.