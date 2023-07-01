Шоумен та ведучий Андрій Бєдняков поки що не працює на українському телебаченні, але не готовий відмовлятися від своєї професії. Він пояснив, чому не з'являється на ТБ в Україні.

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Чому Андрій Бєдняков відмовляється від роботи на ТБ

Мені три проєкти пропонували вести. Відмовився, з різних причин: це гроші й ставлення. Я люблю, коли є ставлення правильне одне до одного. У тобі мають бути зацікавлені. І тебе повинні цінувати,

– пояснив ведучий.

Андрій Бєдняков згадав, як був на контракті з одним каналом, – тоді він відмовлявся від будь-яких перемовин з іншими каналами. Та цього не цінували.

"Я відмовив плюсам, "Новому каналу" на два проєкти. Олена Кравець кликала мене бути співведучим свого шоу. Я сказав, що у мене контракт із "Новим каналом", і відразу їм відмовив".

Інтерв'ю з Андрієм Бєдняковим: дивіться відео онлайн

Також Андрій Бєдняков мав шанс бути співведучим Лесі Нікітюк на шоу "Хто зверху?" – він теж відмовився й навіть не ходив на кастинг.