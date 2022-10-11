Около 8 утра 10 октября Андрей Бедняков и Денис Христов выехали из Днепра в направлении Донецкой области. В городе возле них прогремели два взрыва, но они все равно погрузили в бус 600 буханок хлеба, консервы и рванули в Авдеевку.

Читайте также Кофейня мужа Джамалы пострадала от ракетного удара в Киеве: фото разрушений

Андрей Бедняков развозил хлеб и гуманитарку на "нуле"

В Авдеевке звездные волонтеры увидели, как местные всем двором готовят еду прямо на улице, а дети собирают дротики – снаряды с множеством острых и тонких игл, которые полностью проникают в тело. Они также познакомились с молодой девушкой, которая рассказала, что в городе осталось 200 человек. Когда Бедняков спросил, почему она сама не уехала, та ответила: "У меня мама. И это мой родной город".

"Одни пожилые люди. Сидят на скамейках. Уставшие глаза. Только слышат машину – выходят из подвалов", – поделился своим наблюдением шоумен.

Надо делать все быстро. Бах. Бах. Бах. Каждые секунды 10. Прилеты и вылеты. Война. Ноль. Разгружаем, не обращаем внимания на взрывы. Они близко. Они здесь везде,

– рассказал Андрей Бедняков об Авдеевке.

Они также заезжали в села Нетайлово, Первомайское и Водяное, где не увидели никого из местных. "Едем в Водяное. Села уже нет. Люди за хлебом не вышли", – признался ведущий. Он также рассказал, что они с Денисом выехали из Авдеевки, но были вынуждены вернуться, чтобы эвакуировать семью.

После поездки в Донецкую область Андрей Бедняков назвал волонтеров богами, ведь именно благодаря их работе в прифронтовых городах до сих пор есть жизнь.

Низкий поклон волонтерам, тем, кто ездит туда. Тем, кто помогает на местах оставшимся там. Этим женщинам и девочкам. Они не уехали, чтобы помогать, а не только потому, что "это мой родной город". Их немного, но они есть. Ведь там много стариков, которые с пустыми глазами просто сидят на скамейках и рвут листья из веток, опавших после очередного прилета. Волонтеры, вы боги. Без вас было бы туго,

– эмоционально подытожил шоумен.

Андрей Бедняков о поездке на "ноль" / Фото из инстаграм-сторис ведущего

К слову, Андрей Бедняков из Донбасса, из Мариуполя, который временно оккупирован. "Здесь даже воздух другой. Теплее. Совсем рядом с домом, но так далеко", – поделился он эмоциями на фоне стелы с надписью "Донецкая область".