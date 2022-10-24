Колаборація легендарного гурту The Rasmus та переможців Євробачення Kalush Orchestra вже підкорила мережу – відео зібрало мільйон переглядів. Фінські музиканти показали відео з бекстейджу.
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Як The Rasmus співають українською
У тіктоці фінський гурт показав, як репетирував виконання частини пісні In The Shadows of Ukraine, текст якої – українською. Музиканти на відео стоять навколо мікрофона з телефонами, звідки читають приспів.
Ось так ми репетирували текст, щоб записати цю частину!
– поділилися The Rasmus.
The Rasmus співають українською: відео
Відео швидко стало популярним у мережі та зібрало безліч вподобань. У коментарях українці й інші фанати гурту захоплюються музикантами та підтримкою від них:
- "Я слухаю вас з 2000 року.. Я щаслива бути свідком цього моменту. Дякую! І велика повага вам, друзі";
- "Це просто неймовірно! Дякую Вам";
- "Це дуже круто! Легенди";
- "Те відчуття, коли це найулюбленіша група дитинства. Я обрала правильних кумирів";
- "У мене мурахи по шкірі. Які ж вони класні";
- "Я так чекала на концерт цього року у рідному Дніпрі, тепер маю стимул таки його дочекатися – хоч би коли він буде";
- "Ви неймовірні, у вас дуже гарно виходить співати українською".