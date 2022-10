Колаборація легендарного гурту The Rasmus та переможців Євробачення Kalush Orchestra вже підкорила мережу – відео зібрало мільйон переглядів. Фінські музиканти показали відео з бекстейджу.

Як The Rasmus співають українською

У тіктоці фінський гурт показав, як репетирував виконання частини пісні In The Shadows of Ukraine, текст якої – українською. Музиканти на відео стоять навколо мікрофона з телефонами, звідки читають приспів.

Ось так ми репетирували текст, щоб записати цю частину!

– поділилися The Rasmus.

The Rasmus співають українською: відео

Нагадаємо, спільна пісня The Rasmus та Kalush Orchestra – інтерпретація легендарної пісні фінів In the Shadows 2003 року з елементами українського фольку, приспіву українською мовою та хіп-хопу. "Наша місія – розповісти якомога більшій кількості людей про цю війну та мужність українського народу. Саме тому ми вирішили зняти кліп на цю пісню", – казали музиканти.

Відео швидко стало популярним у мережі та зібрало безліч вподобань. У коментарях українці й інші фанати гурту захоплюються музикантами та підтримкою від них: