Историю спасения Джека рассказал депутат Киевсовета Олесь Маляревич. По его мнению, то, что Джек стал членом семьи Андреа Бочелли, – это настоящее чудо.

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Андреа Бочелли взял к себе собаку из Купянска

Чудеса случаются даже в темные времена. Именно чудо случилось с собакой по имени Джек, которая жила в городе Купянск, оказалась в оккупации, почти потеряла слух в результате взрывов, имела небольшое осколочное ранение на спине, но сохранила свою естественную доброту, любовь к людям, крепкий характер и веру в лучшее,

– проникновенно написал Олесь Маляревич.

Депутат рассказал, что Джеком заботился его друг-американец Амед, который сначала привез в Купянск мешочек корма, а потом нашел для него новый безопасный дом. Это оказалась семья самого итальянского тенора Андреа Бочелли.

Так, из Купянска пса привезли в столицу на микроавтобусе, подаренном для аэроразведки. В Киеве его прооперировали и подготовили к поездке в Италию.

"В Киеве Джека приняла к себе главный ветеринарный врач и вместе с командой Центра защиты животных провела хирургическое вмешательство, удалила из старой раны на спине осколок, в течение пяти дней делала все возможное, чтобы максимально поправить здоровье Джека", – поделился Олесь Маляревич.

Спасибо семье Бочелли за большое сердце и доброту. Желаем Джеку новой счастливой жизни! Нам всем победы. Добро победит,

– прокомментировал депутат.

"Благодарю вас, что хватает времени и любви";

"Будь счастливым, Джек! Спасибо всем добрым людям за спасение собачки";

"Это такая прекрасная новость";

"Да будет счастлив Джек в новой семье Бочелли".

Напомним, Андреа Бочелли приезжал в Киев по случаю 30-летия Независимости Украины. Вечером 24 августа он выступил на площади Конституции перед Мариинским дворцом и спел в дуэте с Тиной Кароль и Джамалой.