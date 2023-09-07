Багато для мене значить, – Андре Тан щиро розповів про стосунки з ексдружиною після розлучення

Український дизайнер Андре Тан ще кілька років тому розлучився з дружиною Аліною Харечко. Проте колишнє подружжя підтримує хороші відносини. Андре Тан навіть привітав ексдружину з іменинами.

7 вересня Аліна Харечко святкує день народження. Зірковий дизайнер присвятив колишній дружині зворушливі слова.

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Андре Тан про стосунки з ексдружиною

Виявляється, що після розлучення Андре Тан і Аліна Харечко й далі товаришують.

Дружба між колишніми існує. І сьогодні, у день народження моєї колишньої дружини Аліни, я в цьому впевнений як ніколи,

– написав Андре Тан.

Дизайнер заявив, що Аліна – найкраща матір, яку він міг би побажати для своєї доньки.

"Я дуже радий, що ми знайшли в собі сили і з часом змогли вибудувати дружні стосунки після розлучення. Твоя підтримка і дружба значить для мене дуже багато", – додав він.

Реакція колишньої дружини

Харечко відреагувала на допис колишнього чоловіка. Вона написала, що вдячна йому за прожиті разом роки.

Вау, мені дуже приємно! Ти – прекрасний батько для Соні і друг для мене, і я теж вдячна за роки разом,

– відповіла Аліна.



Аліна Харечко відреагувала на пост Андре Тана / Скриншот

Стосунки Андре Тана і Аліна Харечко: що відомо