7 вересня Аліна Харечко святкує день народження. Зірковий дизайнер присвятив колишній дружині зворушливі слова.
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Андре Тан про стосунки з ексдружиною
Виявляється, що після розлучення Андре Тан і Аліна Харечко й далі товаришують.
Дружба між колишніми існує. І сьогодні, у день народження моєї колишньої дружини Аліни, я в цьому впевнений як ніколи,
– написав Андре Тан.
Дизайнер заявив, що Аліна – найкраща матір, яку він міг би побажати для своєї доньки.
"Я дуже радий, що ми знайшли в собі сили і з часом змогли вибудувати дружні стосунки після розлучення. Твоя підтримка і дружба значить для мене дуже багато", – додав він.
Реакція колишньої дружини
Харечко відреагувала на допис колишнього чоловіка. Вона написала, що вдячна йому за прожиті разом роки.
Вау, мені дуже приємно! Ти – прекрасний батько для Соні і друг для мене, і я теж вдячна за роки разом,
– відповіла Аліна.
Аліна Харечко відреагувала на пост Андре Тана / Скриншот
Стосунки Андре Тана і Аліна Харечко: що відомо
- Закохані одружилися у грудні 2012 року. У колишнього подружжя є спільна донька Софія, їй вже 8 років.
- Про розлучення з дружиною дизайнер вперше заявив у травні 2021 року. Пара приблизно шість місяців приховувала своє розставання.
- Андре Тан пішов з сім'ї та жив спочатку у квартирі друзів. Він залишив доньці та ексдружині великий будинок на 500 квадратів, купив нове авто та щомісяця платить великі аліменти.
- Раніше колишні пояснювали, що розлучилися через сварки та скандали, адже "переносили бізнес на дім". При цьому подружжя могло не бачитися по 10 днів.