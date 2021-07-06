Це був переломний момент, – Андре Тан про розлучення та водночас борг у 36 мільйонів гривень

Дизайнер Андре Тан через кілька місяців після офіційної заяви про розлучення з Аліною Харечко поділився лаштунками особистого життя. Він розповів, що у 2020 році, коли у нього почався шлюборозлучний процес з дружиною, його бізнес терпів шалені збитки.

Хоч і про розлучення з Аліною у Андре Тана стало відомо лише у травні 2021 року, проблеми в сім'ї почались задовго до цього. Найбільше потрясіння у сім'ї та бізнесі сталось під час пандемії коронавірусу у 2020 році.

До слова Просто закінчилось кохання: Андре Тан вперше зізнався про причину розлучення

Мені було дуже важко, тому що після розлучення я просто лежав два тижні в ліжку і дивився в стелю. Це був карантин і було дуже страшно, я взагалі думав, що моє життя закінчилось. Я лежу, в мене течуть сльози, я перебуваю у квартирі своїх друзів, які дали мені пожити тимчасово на 2 тижні. Я не розумію – у мене є бізнес чи його вже нема, чим я далі буду займатись. І це був найстрашніший і переломний момент в моєму житті,

– зізнався чоловік.

Як і чимало інших підприємців, дизайнер думав, що карантин буде лише 2 тижні. Але вже через три місяці після початку пандемії він "заліз" у борги на 36 мільйонів гривень своїм підрядникам, які шили йому колекції одягу. Усі люди перебували вдома, одяг ніхто не купував, а колекції продовжували вироблятись. Через це йому довелось скоротити свою команду, звільнити багато людей або відправити у відпустки своїм коштом.

Андре Тан був у глибокому розпачі і навіть певний час думав, що йому варто буде змінити професію. Чоловік роздумував стати фотографом або дизайнером інтер'єрів.

Але що цікаво, у той час в дизайнера з'явилась подруга, яка допомогла йому впоратись з усіма проблемами. Чоловік одразу пояснив, що він з нею не спав, але вона змогла знайти до нього підхід у дуже важкий час. Їх познайомила їхня спільна знайома. Саме за її порадою він звернувся аж до двох психологів – один з них допомагав дизайнеру підняти самооцінку, а інший – допоміг "піднятись з дна".

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