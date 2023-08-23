Окрім цього, він поділився рідкісними спільними кадрами з дівчинкою та показав, як вони разом проводять день. На кадрах видно, що тато подарував Соні кульки, торт та грався з нею.

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Донька Андре Тана святкує день народження

Чоловік написав зворушливе привітання для Софії. Він зазначив, що пам'ятає кожну хвилину дня, коли дівчинка народилася і зауважив, що дуже любить доньку.

З днем народження, моє щастя, моя маленька, кохана донечко! Я пам'ятаю кожну хвилину того дня, коли ти з'явилася на світ. Ти навіть не уявляєш, скільки нових емоцій, кольорів і радості ти мені подарувала. І ось тобі вже 8 років. Мені не вистачає слів, щоб описати всю ту любов, яку я відчуваю до тебе,

– написав зірковий батько.

Що цікаво, дизайнер також поділився, що його дочка хоче відкрити власну пекарню.

"Зростай здоровою, найщасливішою і веселою дівчинкою. Я зроблю все, щоб ти росла у любові, радості та мала найщасливіше і безтурботне дитинство, попри все! Ти саме той подарунок життя, який я буду берегти вічність", – додав Андре Тан.

Реакція мережі

В коментарях під публікацією шанувальники долучились до привітань та написали багато побажань Соні:

"З днем народження красуню. Нехай головне буде щасливою";

"Вітаю вас";

"Вітаю. Нехай зростає в любові";

"Вітаю, хай буде щаслива";

"Вітаю. Тільки щасливої долі та міцного здоров'я";

"Наші найщиріші вітання батькам та Соні";

"Мої вітання. Здоров'я, безтурботного дитинства та здійснення всіх мрій";

"Це так мило. Вітаю вас та вашу донечку, миру та здоров'я";

"Щирі вітання і найкращі побажання! Хай всі мрії збуваються і мирного неба".

Також до привітань долучилася Анна Різатдінова: "Які класні! Вітаю".

Нагадаємо, у травні 2021 року Андре Тан оголосив, що розлучився з дружиною Аліною Харечко. У шлюбі вони прожили 9 років і мають спільну доньку Соню, тож зберегли теплі стосунки. Екси пояснювали, що розлучилися через сварки та скандали.