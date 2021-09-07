Андре Тан неочікувано привітав ексдружину з днем народження

Майже півтора року тому Андре Тан розлучився з дружиною Аліною Харченко. Після розриву вони зберегли хороші стосунки. Так, дизайнер публічно привітав колишню з днем народження, присвятивши їй зворушливі слова.

У вітальному дописі Андре Тан засипав компліментами Аліну Харченко, у шлюбі з якою прожив 9 років. Він подякував ексдружині за доньку й назвав її найвідданішим другом.

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Ба більше, іменитий модельєр побажав розвитку бренду Home Wings, який заснувала його колишня. Це попри те, що дизайнерські амбіції Аліни Харченко стали причиною розлучення.

Цього дня народилась людина, якою я завжди буду безмежно захоплюватися. Я багато чим зобов'язаний тобі. Бажаю успіхів у всіх починаннях і справжнього жіночого щастя,

– написав Андре Тан.

"Андрію, як несподівано і як приємно! Дякую тобі", – лаконічно відреагувала Аліна Харченко у коментарях.

Андре Тан з ексдружиною Аліною Харченко / Фото з інстаграму дизайнера

Реакція мережі на привітання Андре Тана

Володимир Остапчук: "Який прекрасний приклад стосунків";

"Який прекрасний приклад стосунків"; "Справжній чоловік, який про колишню говорить тільки хороше або нічого! Мало таких! Велика вам повага та любов";

"Який ви молодець. З такою повагою вийти з сімейних стосунків – це дорого коштує";

"Побажання гідного чоловіка".

після розлучення Андре Тан і Аліна Харченко залишились друзями – "починали з дружби, дружбою і закінчуємо". Про це свідчить бодай те, що колишніна День знань

Текст публікації Андре Тана:

Особливий день.

Цього дня народилась людина, якою я завжди буду безмежно захоплюватися. Ти завжди була моїм найвідданішим і надійним другом. І найголовніше – люблячою матір'ю. Ти подарувала мені чудову доньку, яку я люблю більше життя. Спасибі тобі за це.

Я багато чим зобов'язаний тобі. Бажаю тобі успіхів у всіх твоїх починаннях і справжнього жіночого щастя. Процвітання й успішних продажів твоєму бренду Homewings. Я вірю, у тебе все вийде!

Дорога, з днем народження! Ти прекрасна жінка.