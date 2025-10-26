Він народився на Харківщині. Андре Тан – творчий псевдонім, а справжнє ім'я – Андрій Тищенко. Спершу планував займатись журналістикою, та в 11 років пішов на курси крою та шиття, що згодом стало справою його життя. Як дизайнер йшов до своєї популярності, чи зумів побудувати міцну сім'ю та де він зараз, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як Андре Тан створив власний бренд?

У юнацькі роки чоловік вигадав собі усім відомий творчий псевдонім, а пізніше вступив до Харківського текстильного технікуму. Потім навчався у Київському університеті технології та дизайну. Додаткового досвіду Андре Тан набирався за кордоном у відомих брендів.

Вперше дизайнер організував показ ще у 1999 році, а згодом навіть зареєстрував власну торгову марку Andre Tan.

Магазин Андре Тана / Фото з відкритих джерел

На початку 2000-х років представив колекції на Ukrainian Fashion Week.

Дизайнер також був зіркою телебачення. До прикладу, Андре Тана добре пам'ятають з проєктів "Жертва моди", "Велике перевтілення", "Модель XL".

Одяг чоловіка вдягають не тільки українські зірки, а й світові знаменитості. Колись він шив колекцію для української збірної на Олімпійські ігри, а на початку повномасштабної війни безплатно відшивав теплий одяг для українських військових.

В інтерв'ю виданню Sestry дизайнер згадував, що двічі був банкрутом.

Цікаво! Андре Тан потрапив до Книги рекордів України, як наймолодший дизайнер України.

Особисте життя

Про особисте життя Андре Тана відомо не так багато. Він був одружений з бізнес-партнеркою Аліною Харечко. Вони познайомились у Єгипті, а одружились на Мальдівах.

Однак у 2021 році стало відомо, що пара подала на розлучення. Причинами називають дизайнерську кар'єру Аліни та надмірну заглибленість обох у роботу, що витіснило особисті стосунки.

Андре Тан з Аліною Харечко / Фото з інстаграму Андре Тана

У цьому союзі народилась донечка Софія, яку батьки не показують у соцмережах, адже вважають, що це може негативно вплинути на дитину.

Андре Тан розповідав, що зараз у нього та ексдружини нормальні стосунки. Щодо майна, то знаменитість при розлученні залишив практично все Аліні, а доньці платить аліменти.

Я залишив їй все. Я залишив їй великий дім на 500 квадратів, я купив їй нове авто, я щомісяця плачу великі аліменти. Вже минуло більш ніж пів року і ми нормально спілкуємося,

– додав модельєр.

У 2024 році чоловік розповідав, що його серце вільне, тому що власна справа наразі у пріоритеті.

Я – кар'єрист, і для мене моя справа поки що на першому місці. Бо, на мою думку, час для кохання та сім'ї настає тоді, коли в тебе вже все налаштоване, все працює, а я цим зараз похвалитись не можу. Зараз я знову студент, стартапер – і для мене це цікавий час,

– зізнався дизайнер.

Де зараз Андре Тан?

Коли розпочалась повномасштабна війна, Андре Тан засудив російську агресію та зайняв проукраїнську позицію. Через російське вторгнення постраждав бізнес модельєра, адже головний осередок магазинів був у Харкові, Херсоні, Запоріжжі, Дніпрі. Деякі з них згоріли, інша частина опинилась на окупованих територіях, які потім обікрали.

До війни у модельєра було 53 магазини, а зараз залишилось близько 20.

У 2023 році Андре Тан опублікував в інстаграмі допис, де написав, що починає знову навчатись. Чоловік поїхав до США обмінюватись досвідом у сфері бізнесу, а в мережі люди почали цікавитись, як йому вдалось виїхати з України.

Андре Тан виїхав з України / Скриншот з інстаграму

Пізніше дизайнера помітили в Лондоні, а сьогодні геолокація облікового запису показує Францію. Ймовірно, чоловік перебуває саме там.

Де зараз Андре Тан / Скриншот з інстаграму

Сьогодні у соцмережах Андре Тан продовжує давати модні поради та демонструє нові колекції одягу.

