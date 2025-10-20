Відомо, що прем'єр-міністерка не є прихильницею люксових брендів, та це зовсім не заважає тому, щоб вона завжди виглядала стильно та елегантно. Пропонуємо у матеріалі 24 Каналу поглянути, який стиль в одязі обирає політикиня.

Стильні образи Юлії Свириденко

Жінка є прихильницею ділових образів. Найчастіше її можна побачити у костюмах, сорочках, штанах, деколи – у спідниці.

Юлія Свириденко у стильному образі чорного кольору / Фото з інстаграму

Юлія Свириденко та Катерина Осадча / Фото з інстаграму

Прем'єр-міністерка майже ніколи не використовує яскраві кольори в одязі. Вона віддає перевагу стриманості та лаконічність, що, мабуть, відображає її характер.

Стильні образи Юлії Свириденко / Фото з інстаграму

Найчастіше політикиню можна побачити в окулярах та на підборах. Вона віддає перевагу розпущеному волоссю. У гардеробі Свириденко також є чимало вишиванок та сорочок із різноманітним орнаментом. Вони є не просто буденною річчю, а оригінальним витвором, що привертає до себе увагу. Серед українських брендів вишиванок обирає Etnodim або Must Have.

Вишиванки Юлії Свириденко / Фото з інстаграму

Що цікаво, образи прем'єр-міністерки такі, що може повторити кожен, кому до вподоби такий стиль. А от серед прикрас обирає роботи від Валерії Гуземи.

Стиль Юлії Свириденко показує, що у її роботі найважливіше – віддавати перевагу практичності одягу, адже вона часто їздить у ділові поїздки й має чимало робочих зустрічей. Жінка підтверджує, що костюми личать не тільки чоловікам.

