Коли жінка почала з'являтись в медіапросторі, то офіційно змінила ім'я на Надія. Дитинство ведучої було не з найкращих, адже батько пиячив, тому мати розлучилась з чоловіком й виховувала доньку у скромних умовах. Після школи Матвєєва пішла вчитись далі, опановуючи напрямок економіки управління. Пізніше зацікавилась журналістикою, тому спершу вона працювала на радіо та у друкованій пресі, а вже тоді з'явилась на телеекранах глядачів. Дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу, як Надія Матвєєва стала популярною, чому приховує особисте життя та де вона зараз.

У 2012 році вона стала ведучою програми "Все буде добре", яка була дуже популярною на українському телебаченні. Пізніше вела "Все буде смачно!", "Позивний Надія" та "Неймовірна правда про зірок".

Надія Матвєєва

У 2015 році я майже весь свій час присвячувала роботі над проєктами СТБ "Все буде добре" та "Все буде смачно". Це був період натхнення та радості від співпраці з великою згуртованою й талановитою командою. У той самий час я мріяла про деокупацію Криму та свого рідного міста Керч, а ще – хоча б трішечки про відпочинок, якого тоді так бракувало,
– розповідала зірка.

Після 2019 році ведуча зникла з екранів разом із закриттям своїх програм. За якийсь час почала вести "Ранок із Надією", а за декілька років взагалі змінила поле діяльності.

У першому шлюбі жінка пробула сім років, у другому – дванадцять. Надія не розкриває деталей минулого, адже каже, що "всі рани загоєно".

Та у ведучої є син Владислав, який народився у 1997 році. Торік журналістка Наталія Тур поцікавилась у Матвєєвої, чи вона підтримала сина, який начебто записався до лав Збройних сил України.

Зазначимо! У мережі була інформація, що син Надії збирався йти у тероборону на початку повномасштабного вторгнення, а згодом повідомив мамі, що хоче бути на передовій. Та невідомо, чи справді Владислав зараз у Силах Оборони.

На питання журналістки Матвєєва відповіла доволі різко.

Неправильна інформація у вас стосовно цього. Я не знаю, де ви її взяли. Наступне запитання,
двічі сказала Надія.

Надія Матвєєва з сином Владиславом

Також відомо, що жінка перебуває у стосунках із бойфрендом, який молодший від неї на 20 років. Син та мама ведучої були не у захваті від такої новини.

Матвєєва розповіла, що обранець – непублічна людина, і також має дітей від попередніх стосунків. Та зірку за ці стосунки критикували не тільки рідні, а й публіка. Якось Надії дорікнули, що їй варто менше говорити про чоловіка, бо він ведучій як син.

У 2025 році вона отримала диплом магістра. В університеті Григорія Сковороди, що у Переяславі, жінка вивчала психологію.

Надія Матвєєва отримала диплом магістра

Сьогодні Матвєєва позиціює себе як сертифікована коучиня та психологиня. Вона також веде свій канал на ютубі "Добре з Надією", а в соцмережах ділиться новими світлинами та професійними досягненнями.