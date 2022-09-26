У шоумена, який, до речі, 26 вересня святкує день народження, вкрали гаманець з водійським посвідченням, банківськими картками і тисячею гривень. За словами Анатолія Анатоліча, це сталося на людній станції метро. Грабіжникам вдалося зняти з його картки 10 тисяч гривень, тобто 260 євро.

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Анатолія Анатоліча обчистили в Парижі

Я спустився в метро, щоб купити квиток, він коштує 1.90 євро. У метро не можна оплатити Google Pay, Apple Pay, як у нас. Тут у Парижі все допотопно – потрібно вставити картку, ввести пін-код. Напевно, коли я вставляв картку, хтось помітив цей пін-код, тому що без пін-коду гроші не знімеш. Його запам'ятали, вкрали в мене гаманець і зняли гроші,

– розповів Анатолій Анатоліч.

Він одразу ж заблокував усі картки й звернувся в поліцію. Там ведучий простирчав півтори години – написав заяву, але крадіїв поки не знайшли.

"Найсмішніше, що в гаманці в мене були гривні. І я розумію, що ці злодії тримають гривні і думають: "Ага, це ж скільки тисячу гривень? Як тисяча євро чи, можливо, більше?" Не хочу засмучувати їх сьогоднішнім курсом, але хай це буде для них приємним сюрпризом", – пожартував Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч з донькою Лолою в Парижі / Фото з інстаграм-сторіс шоумена

Анатолія Анатоліча обчистили в Парижі / Фото з інстаграм-сторіс шоумена

Цікаво, що Анатолій Анатоліч – не перша зірка українського шоу-бізу, яку пограбували в Європі під час повномасштабної війни: