У шоумена, который, кстати, 26 сентября празднует день рождения, украли кошелек с водительским удостоверением, банковскими карточками и тысячей гривен. По словам Анатолия Анатолича, это произошло на людной станции метро. Грабителям удалось снять с его карты 10 тысяч гривен, то есть 260 евро.

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Анатолия Анатолича обчистили в Париже

Я спустился в метро, чтобы купить билет, он стоит 1.90 евро. В метро нельзя оплатить Google Pay, Apple Pay как у нас. Здесь в Париже все допотопно – нужно вставить карту, ввести пин-код. Наверное, когда я вставлял карточку, кто-то заметил этот пин-код, потому что без пин-кода деньги не снимешь. Его запомнили, украли у меня кошелек и сняли деньги,

– рассказал Анатолий Анатолич.

Он сразу же заблокировал все карточки и обратился в полицию. Там ведущий проторчал полтора часа – написал заявление, но воров пока не нашли.

"Самое смешное, что в кошельке у меня были гривны. И я понимаю, что эти воры держат гривны и думают: "Ага, это же сколько тысячу гривен? Как тысяча евро или, возможно, больше?" Не хочу огорчать их сегодняшним курсом, но пусть это будет для них приятным сюрпризом", – пошутил Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич с дочерью Лолой в Париже / Фото из инстаграм-сторис шоумена

Анатолия Анатолича обчистили в Париже / Фото из инстаграм-сторис шоумена

Интересно, что Анатолий Анатолич – не первая звезда украинского шоу-биза, ограбленная в Европе во время полномасштабной войны: