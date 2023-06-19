У такий спосіб Анатолій Анатоліч привітав з Днем мотоцикліста. Він наголосив, що поважає всі хобі – від макраме, малювання та йоги до тюнінгу авто. Однак каже, що жодне з них не повинно завдавати шкоди іншим. Як, наприклад, "рев" мотоцикла.

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Анатолій Анатоліч звернувся до мотоциклістів

Я вчора в центрі офігів від кількості неадекватів, які дуже хотіли показати всім оточуючим як ричить їхня залізна кобила. Майте розум і совість,

– емоційно звернувся Анатолій Анатоліч.

Він написав, що вихвалятися таким можна було б на набережній Оушен Драйв в Майамі, але не в Києві, де майже щодня літають дрони й ракети.

"У Києві це тупо видавати звуки зі свого мотоцикла, викликаючи реакцію переляку у дітей, у бабусь та й навіть у сучасних молодих людей, які знають що це, але нерви до біса, тому реакція не дуже", – додав шоумен.

У коментарях його підтримали десятки користувачів інстаграму й поскаржилися, що така ситуація не тільки в Києві, а й у Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Кривому Розі та навіть у маленьких прифронтових містах: