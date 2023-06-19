У такий спосіб Анатолій Анатоліч привітав з Днем мотоцикліста. Він наголосив, що поважає всі хобі – від макраме, малювання та йоги до тюнінгу авто. Однак каже, що жодне з них не повинно завдавати шкоди іншим. Як, наприклад, "рев" мотоцикла.
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Анатолій Анатоліч звернувся до мотоциклістів
Я вчора в центрі офігів від кількості неадекватів, які дуже хотіли показати всім оточуючим як ричить їхня залізна кобила. Майте розум і совість,
– емоційно звернувся Анатолій Анатоліч.
Він написав, що вихвалятися таким можна було б на набережній Оушен Драйв в Майамі, але не в Києві, де майже щодня літають дрони й ракети.
"У Києві це тупо видавати звуки зі свого мотоцикла, викликаючи реакцію переляку у дітей, у бабусь та й навіть у сучасних молодих людей, які знають що це, але нерви до біса, тому реакція не дуже", – додав шоумен.
У коментарях його підтримали десятки користувачів інстаграму й поскаржилися, що така ситуація не тільки в Києві, а й у Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Кривому Розі та навіть у маленьких прифронтових містах:
- "Дякую за те, що підняли цю тему. Чому всі ці молодчики ганяють вночі по бульвару? Чому вони не на фронті? Якщо хлопцям не вистачає адреналіну, так велкам на передову! Бо хтось зараз там, ризикуючи власним життям, захищає їхні";
- "Чесно кажучи, ці ревуни вже трошки набридли. Таке враження, наче десь дрон або ракета летить, і на автоматі хапаєш телефон дивишся, чи немає тривоги. Чому не заборонили ці ревуни хоча б на період воєнного стану";
- "На жаль, є повно людей, які живуть зовсім в іншій реальності. Дуже хотілося б заборони таких шумів від двигунів та швидкості, аналогічній салютам";
- "Та в Дніпрі то саме, а ще обов'язково вночі і під час повітряної тривоги. Неадеквати";
- "В Одесі також немає сил від тих шалених звуків".