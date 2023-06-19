Таким образом, Анатолий Анатолич поздравил с Днем мотоциклиста. Он отметил, что уважает все хобби – от макраме, рисования и йоги до тюнинга авто. Однако говорит, что ни одно из них не должно наносить вред другим. Как, например, "рев" мотоцикла.
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Анатолий Анатолич обратился к мотоциклистам
Я вчера в центре офигел от количества неадекватов, которые очень хотели показать всем окружающим, как рычит их железная кобыла. Имейте разум и совесть,
– эмоционально обратился Анатолий Анатолич.
Он написал, что хвастаться таким можно было бы на набережной Оушен Драйв в Майами, но не в Киеве, где ежедневно летают дроны и ракеты.
"В Киеве это тупо издавать звуки из своего мотоцикла, вызывая реакцию испуга у детей, у бабушек и даже у современных молодых людей, которые знают что это, но нервы ни к черту, поэтому реакция не очень", – добавил шоумен.
В комментариях его поддержали десятки пользователей инстаграма и пожаловались, что такая ситуация не только в Киеве, но и в Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье, Кривом Рогу и даже в маленьких прифронтовых городах:
- "Спасибо за то, что подняли эту тему. Почему все эти молодчики гоняют ночью по бульвару? Почему они не на фронте? Если ребятам не хватает адреналина, так велкам на передовую! Потому что кто-то сейчас там, рискуя собственной жизнью, защищает их";
- "Честно говоря, эти ревуны уже немного надоели. Такое впечатление, словно где-то дрон или ракета летит, и на автомате хватаешь телефон смотришь, нет ли тревоги. Почему не запретили эти ревуны хотя бы на период военного положения";
- "К сожалению, есть полно людей, живущих совсем в другой реальности. Очень хотелось бы запрета таких шумов от двигателей и скорости, аналогичной салютам";
- "Да в Днепре то же, а еще обязательно ночью и во время воздушной тревоги. Не адекваты";
- "В Одессе также нет сил от тех безумных звуков".