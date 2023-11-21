Анатолій Анатоліч відповів, чи відчуває провину через те, що не пішов воювати
Джерело:"Неймовірна правда про зірок"
Ведучий Анатолій Анатоліч під час війни проводить благодійні заходи, розповідає про зрадників. Він зізнався, що завжди відчуває провину через те, що не на фронті.
Телеведучий Анатолій Анатоліч є багатодітним батьком – виховує двох доньок та сина. Тому має право не йти на військову службу.
До слова Анатолій Анатоліч спілкувався російською мовою на заході у США: як він пояснив свій вчинок
Анатолій Анатоліч відчуває провину через те, що не на фронті
Хоч у шоумена є законні підстави не мобілізовуватися, він однаково відчуває провину.
Завжди є таке відчуття провини. З іншого боку це відчуття стимулює донатити, щось робити й у підсумку мати результат,
– поділився Анатолій Анатоліч.
У великому переліку справ ведучому важко визнати втому. Та й він не дозволяє собі цього робити, адже справжню втому відчувають захисники на фронті.
"Потім буду розбиратися з точки зору психології. Навіть не втомився, а трішки проблеми з головою, на жаль, як і у всіх", – зауважив Анатоліч.
Анатолій Анатоліч / Фото з інстаграму шоумена
Як шоумен ставиться до чоловіків, які за кордоном
- Анатолій Анатолій різко висловлювався стосовно чоловіків, які перебувають за кордоном та дозволяють собі критику влади або військових. На думку ведучого, зараз їм краще зосередитися на допомозі країні, а не розповідати свої думки на ту чи іншу тему.
- Також Анатоліч звертався до українців, які виїхали за кордон та все ще спілкуються російською мовою. Шоумен пояснив, що стикнувся з проблемою у Варшаві – майже неможливо визначити, хто з російськомовних людей українці, а хто – громадяни країни-терориста.