Телеведучий Анатолій Анатоліч є багатодітним батьком – виховує двох доньок та сина. Тому має право не йти на військову службу.
До слова Анатолій Анатоліч спілкувався російською мовою на заході у США: як він пояснив свій вчинок
Анатолій Анатоліч відчуває провину через те, що не на фронті
Хоч у шоумена є законні підстави не мобілізовуватися, він однаково відчуває провину.
Завжди є таке відчуття провини. З іншого боку це відчуття стимулює донатити, щось робити й у підсумку мати результат,
– поділився Анатолій Анатоліч.
У великому переліку справ ведучому важко визнати втому. Та й він не дозволяє собі цього робити, адже справжню втому відчувають захисники на фронті.
"Потім буду розбиратися з точки зору психології. Навіть не втомився, а трішки проблеми з головою, на жаль, як і у всіх", – зауважив Анатоліч.
Анатолій Анатоліч / Фото з інстаграму шоумена
Як шоумен ставиться до чоловіків, які за кордоном
- Анатолій Анатолій різко висловлювався стосовно чоловіків, які перебувають за кордоном та дозволяють собі критику влади або військових. На думку ведучого, зараз їм краще зосередитися на допомозі країні, а не розповідати свої думки на ту чи іншу тему.
- Також Анатоліч звертався до українців, які виїхали за кордон та все ще спілкуються російською мовою. Шоумен пояснив, що стикнувся з проблемою у Варшаві – майже неможливо визначити, хто з російськомовних людей українці, а хто – громадяни країни-терориста.