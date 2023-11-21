Телеведучий Анатолій Анатоліч є багатодітним батьком – виховує двох доньок та сина. Тому має право не йти на військову службу.

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Анатолій Анатоліч відчуває провину через те, що не на фронті

Хоч у шоумена є законні підстави не мобілізовуватися, він однаково відчуває провину.

Завжди є таке відчуття провини. З іншого боку це відчуття стимулює донатити, щось робити й у підсумку мати результат,

– поділився Анатолій Анатоліч.

У великому переліку справ ведучому важко визнати втому. Та й він не дозволяє собі цього робити, адже справжню втому відчувають захисники на фронті.

"Потім буду розбиратися з точки зору психології. Навіть не втомився, а трішки проблеми з головою, на жаль, як і у всіх", – зауважив Анатоліч.



Анатолій Анатоліч / Фото з інстаграму шоумена

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