Це повна шляпа, – Анатоліч розкритикував українських блогерів, які не розповідають про війну

Телеведучий Анатолій Анатоліч різко висловився про українських блогерів, які не хочуть публікувати контент про війну на своїх акаунтах. Шоумена обурила така позиція деяких інфлюенсерів.

Анатоліч пояснив, що деякі блогери не хочуть псувати свої охоплення чи опинитися в бані через публікації про війну в Україні. Водночас нещодавно телеведучий заступився за свою куму, співачку Світлану Лободу.

Цікаво Дівчинка розплакалася: Анатоліч зворушливо привітав доньку з днем народження – миле відео

На його думку, така позиція блогерів жахлива, адже в країні війна. Анатоліч вважає, що кожен блогер мусить підіймати важливі теми на своїй сторінці.

"Мені нещодавно сказали що мій Instagram не естетичний. Типу не в одному стилі і т.д. Так. Це правда. Але це мої емоції і я не буду підлаштовувати Instagram, під якусь там стилістику, щоб було більше реклами, тощо", – сказав шоумен.



Анатолій Анатоліч про теми на своїй сторінці / Скриншот з його інстаграму

Сам Анатоліч, хоч і має менше 250 тисяч підписників, постійно розповідає про події в Україні. Чи не щодня він піднімає якісь питання про війну.

Ведучий заявляє, що люди з великою аудиторією мають говорити про війну, щоб якомога більше користувачів бачили правду про події.

Якщо хтось з українських блогерів не постить інформацію про важливе зараз, то це повна шляпа. Типу, не буду постити щось, бо це вибивається зі стилю сторінку. Фу, яка хрінь,

– висловився Анатоліч.



Анатоліч висловився про українських блогерів / Скриншот з його інстаграму

До слова, майже рік доньки Анатолія Анатоліча жили у Франції, але не забували про війну в Україні. Шоумен розповідав, як 9-річна Лола у школі поконфліктувала з хлопчиком з Росії.

А вже в березні вперше за рік Анатоліч привіз додому свою сім'ю. Він показав щемливе відео, як його донька переступила поріг дому та не приховувала емоцій.