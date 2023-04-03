Анатоліч пояснив, що деякі блогери не хочуть псувати свої охоплення чи опинитися в бані через публікації про війну в Україні. Водночас нещодавно телеведучий заступився за свою куму, співачку Світлану Лободу.

Цікаво Дівчинка розплакалася: Анатоліч зворушливо привітав доньку з днем народження – миле відео

На його думку, така позиція блогерів жахлива, адже в країні війна. Анатоліч вважає, що кожен блогер мусить підіймати важливі теми на своїй сторінці.

"Мені нещодавно сказали що мій Instagram не естетичний. Типу не в одному стилі і т.д. Так. Це правда. Але це мої емоції і я не буду підлаштовувати Instagram, під якусь там стилістику, щоб було більше реклами, тощо", – сказав шоумен.



Анатолій Анатоліч про теми на своїй сторінці / Скриншот з його інстаграму

Сам Анатоліч, хоч і має менше 250 тисяч підписників, постійно розповідає про події в Україні. Чи не щодня він піднімає якісь питання про війну.

Ведучий заявляє, що люди з великою аудиторією мають говорити про війну, щоб якомога більше користувачів бачили правду про події.

Якщо хтось з українських блогерів не постить інформацію про важливе зараз, то це повна шляпа. Типу, не буду постити щось, бо це вибивається зі стилю сторінку. Фу, яка хрінь,

– висловився Анатоліч.



Анатоліч висловився про українських блогерів / Скриншот з його інстаграму

До слова, майже рік доньки Анатолія Анатоліча жили у Франції, але не забували про війну в Україні. Шоумен розповідав, як 9-річна Лола у школі поконфліктувала з хлопчиком з Росії.

А вже в березні вперше за рік Анатоліч привіз додому свою сім'ю. Він показав щемливе відео, як його донька переступила поріг дому та не приховувала емоцій.