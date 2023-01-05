Анатолій Анатоліч назвав Цукерберга "врєдітєлєм" через сторіс з Меладзе

Влітку інстаграм-сторінку Анатолія Анатоліча забанили за скарги від росіян. Тоді повернути доступ йому допомогло Міністерство цифрової трансформації. Однак шоумен знову не вгодив Meta сторіс про Меладзе.

В інстаграм-сторіс Анатолій Анатоліч "розніс" Валерія Меладзе за безглузді виправдання після фрази "Героям слава" на корпоративі в Дубаї. Він написав, що позиція співака – "це ще один плюсик у велику брехню "всьо нє так однозначно", тому що якби у "хахлов" там реально війна була, то Валєра не мовчав би". Проте Meta видалила цю публікацію, тоді як допис у профілі залишила. У відповідь ведучий різко звернувся до її власника Марка Цукерберга, але чомусь у фейсбуці.

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Анатолій Анатоліч "наїхав" на Цукерберга

А цю сторіс інстаграм видалив за мову ворожнечі. Марк, ну ти чого? Кінчай займатися "врєдітєльством",

– прокоментував Анатолій Анатоліч.

"Там же слово на "х". За це банять. На жаль", – пояснили шоумену в коментарях. Схоже, мали на увазі ксенофобний термін, яким у Росії прозивають українців.

До речі, Анастасія Приходько теж скаржиться на політику інстаграму, адже Meta заблокувала її на понад пів року "через атаку з божевільної країни". Тож тепер співачка, імпульсивності якій не позичати, пообіцяла бути стриманішою і тільки натяками висловлюватися про окупантів.

І Приходько не єдина. У липні інстаграм-профілі Тіни Кароль та Наталки Денисенко блокували за висвітлення війни. Оля Полякова теж двічі втрачала доступ до сторінки, а її подрузі Маші Єфросиніній з цим допомагав сам міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.