Фейсбук та інстаграм, що належать компанії Meta, не раз блокували сторінки українців через інформацію про війну. Анастасія Приходько повернула свій акаунт лише нещодавно.

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Анастасія Приходько повернулась в інстаграм

Дорогі мої друзі! Не мала змоги привітати вас з Новим 2023 роком, та Різдвом Христовим. Бо два рази за рік була в бані то пів року, то три місяці через атаку з божевільної країни. Політика інстаграм дуже цікава, і навіть вже реагує просто на свиню, думаючи, що я ображаю сусідів,

– поділилась Анастасія Приходько.

Зірка поділилась, що була змушена перейти у фейсбук, хоча й там перебуває у блокуванні. Тож виконавиця вирішила, що більше не буде надто різкою, бо хоче зберегти аудиторію.

"Тут я буду давати більш сімейний контент, роботу, та всяку **йню, пташки, дерева, озера. Бо така тут політика! Головне, щоб не втрачати вас, я буду більш стриманою, але я знайду спосіб, щоб ви розуміли мене натяками. Я дякую всім, хто поруч, хто в мене є, і хто мене підтримує. Все ми пройдемо і обов'язково перемога буде за нами!".



Анастасія Приходько / Фото з інстаграму зірки

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