Анатолій Анатоліч відповів на хейт та різко звернувся до чоловіків за кордоном

Український ведучий Анатолій Анатоліч зіткнувся з критикою через виїзд за кордон. Він провів кілька благодійних заходів у США. Шоумен відповів на хейт та різко звернувся до чоловіків, які говорять нісенітниці про Україну за кордоном.

Ведучого обурило те, що українці за кордоном критикують дії ЗСУ на передовій. Тож Анатоліч поділився своїми думками з цього приводу.

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Анатоліч відповів на хейт

Ведучий провів кілька днів за кордоном, де брав участь у благодійних заходах для допомоги України. Він зізнався, що у кожному місті зібрав по 3 – 4 мільйони гривень допомоги.

Крім того, Анатоліч пояснив, як йому вдалося виїхати за кордон. Ведучий нагадав, що він є батьком трьох дітей, тож може легально виїжджати за межі України під час війни.



Анатолій Анатоліч відповів на хейт / Скриншот з його інстаграм-сторіс

Анатоліч різко звернувся до чоловіків

Ведучий висловив обурення щодо чоловіків, які негативчно висловлюються про українську армію.

На думку ведучого, повсякденні пости, у яких люди скаржаться на негоду, не надто доречні. Адже в цей час українські захисники перебувають в окопах. Анатолія також обурила критика чоловіків у бік лінії фронту.

"Ніхто з чоловіків, хто не в формі, не має права критикувати армію. Критикувати владу, боротися з корупцією – так, обов’язково. Але розповідати що щось там на фронті не так, як ти собі придумав – ні", – наголосив ведучий.

Ще різкіше Анатоліч висловився в бік чоловіків, що перебувають за кордоном. Шоумен вважає, що вони не мають права засуджувати Україну.

Щось розповідати, про те як тут жити в Україні, що робити, що міняти, і тим паче розповідати різну фігню в стилі Трушковського та інших інфоциганів – ні. Заваліть є***ку і сидіть далі. Допомагаєте – супер, але думка ваша поки не цікавить,

– заявив шоумен.

За його словами, наше життя тепер підпорядковано ЗСУ, а єдиний шанс на нормальне життя – це перемога.

Анатолій Анатоліч додав, що на пост його надихнули думки про втому. Він переконаний, що зараз не можна скиглити, а треба збирати себе докупи і працювати.

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