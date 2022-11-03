Не пиши маячні, – Анатоліч Анатоліч грубо відповів хейтеру, який принизив його за поїздку у США

3 листопада 2022 , 19:00
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Анатолій Анатоліч

Анатолій Анатоліч виїхав з України у США, аби провести кілька благодійних івентів. Однак у коментарях йому дорікнули за втечу під час дії воєнного стану. Шоумен не стримався і грубо пояснив хейтеру, чому краще за нього.

Як багатодітний батько Анатолій Анатоліч може безперешкодно виїхати з України. Однак у Франції з сім'єю він не живе, а лише час від часу навідується до дружини та дітей. Кілька днів тому ведучий прилетів у США, де вже провів благодійний аукціон на підтримку родин, яких "асвабадітєлі асвабаділі від осель". Однак Анатолічу все одно "прилетіло".

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Анатолій Анатоліч грубо відповів на хейт за поїздку до США

Іван з Києва дорікнув шоумену за виїзд з країни, а він неочікувано відповів у коментарях. Анатолій Анатоліч наголосив, що в Америку приїхав з благодійною метою, аби зібрати гроші постраждалим від війни. На цьому він нібито не заробляє, а лише витрачає – дорога з України туди-назад коштує йому близько 20 тисяч гривень.

Я у штатах, бо в мене тут 3 івенти за 8 днів і 5 великих інтерв'ю. Я міг би жити зараз у Франції з родиною, чи в США, бо я маю на це юридичне право, але ні. Я витрачаю на проїзд в середньому 10 тисяч гривень за раз, щоб заїхати чи виїхати з країни. І якби ти мені це оплачував, чи заплатив хоч за один івент, який я провів, то міг би тут щось писати. А так не пиши тут маячні, бо ти не маєш до цього ніякого відношення,
– обурився Анатолій Анатоліч. 

Він розповів, що лише на аукціоні в Чикаго зібрав 4 мільйони гривень. Один з лотів – великий синьо-жовтий прапор з автографами Зеленського, Залужного та захисників "Азовсталі" українка Алла придбала за 69 тисяч доларів.

"Не хочу кидатися фразами, але я чомусь думаю що це на 4 мільйони гривень більше, ніж ти сьогодні передав на ЗСУ", – написав ведучий.

Це обмежені думки, і в мене дійсно викликає агресію тупість,
– додав шоумен.

Анатолій Анатоліч відповів хейтеру / Скриншот з інстаграму шоумена

  • До речі, дружина Григорія Решетника днями виправдовувала його, адже він виїхав за кордон, щоб провести приватне свято. Христина нагадала, що її чоловік багато працює благодійно, тож має право заробляти на таких івентах.
Автор: Марина Джура