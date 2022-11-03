Не пиши маячні, – Анатоліч Анатоліч грубо відповів хейтеру, який принизив його за поїздку у США
Джерело:Анатолій Анатоліч
Анатолій Анатоліч виїхав з України у США, аби провести кілька благодійних івентів. Однак у коментарях йому дорікнули за втечу під час дії воєнного стану. Шоумен не стримався і грубо пояснив хейтеру, чому краще за нього.
Як багатодітний батько Анатолій Анатоліч може безперешкодно виїхати з України. Однак у Франції з сім'єю він не живе, а лише час від часу навідується до дружини та дітей. Кілька днів тому ведучий прилетів у США, де вже провів благодійний аукціон на підтримку родин, яких "асвабадітєлі асвабаділі від осель". Однак Анатолічу все одно "прилетіло".
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Анатолій Анатоліч грубо відповів на хейт за поїздку до США
Іван з Києва дорікнув шоумену за виїзд з країни, а він неочікувано відповів у коментарях. Анатолій Анатоліч наголосив, що в Америку приїхав з благодійною метою, аби зібрати гроші постраждалим від війни. На цьому він нібито не заробляє, а лише витрачає – дорога з України туди-назад коштує йому близько 20 тисяч гривень.
Я у штатах, бо в мене тут 3 івенти за 8 днів і 5 великих інтерв'ю. Я міг би жити зараз у Франції з родиною, чи в США, бо я маю на це юридичне право, але ні. Я витрачаю на проїзд в середньому 10 тисяч гривень за раз, щоб заїхати чи виїхати з країни. І якби ти мені це оплачував, чи заплатив хоч за один івент, який я провів, то міг би тут щось писати. А так не пиши тут маячні, бо ти не маєш до цього ніякого відношення,
– обурився Анатолій Анатоліч.
Він розповів, що лише на аукціоні в Чикаго зібрав 4 мільйони гривень. Один з лотів – великий синьо-жовтий прапор з автографами Зеленського, Залужного та захисників "Азовсталі" українка Алла придбала за 69 тисяч доларів.
"Не хочу кидатися фразами, але я чомусь думаю що це на 4 мільйони гривень більше, ніж ти сьогодні передав на ЗСУ", – написав ведучий.
Це обмежені думки, і в мене дійсно викликає агресію тупість,
– додав шоумен.
Анатолій Анатоліч відповів хейтеру / Скриншот з інстаграму шоумена
- До речі, дружина Григорія Решетника днями виправдовувала його, адже він виїхав за кордон, щоб провести приватне свято. Христина нагадала, що її чоловік багато працює благодійно, тож має право заробляти на таких івентах.