Український військовослужбовець Анатолій Штефан з позивним "Штірліц" звинуватив Ткаченко у брехні через її заяву про армію. Пише Showbiz 24 з посиланням на телеграм-канал чоловіка.
Читайте також Мільйонні штрафи та блокування інстаграм-акаунтів: які блогери рекламували казино
У відео, яке у серпні 2024 року вийшло на ютуб-каналі Hadzhuk & Partners, Анастасія Ткаченко сказала, що "люди заробляють неймовірні гроші на війні".
Зарплата військовим відправляється на комбат. Багато хлопців вважаються безвісти зниклими й про це знає комбат. Його обов'язок – зв'язатись з найближчим родичем і відправляти. Тому що зарплата на зниклого безвісти приходить, і він має відправляти це родичам. Припиняться виплати, коли він буде знати, що ця людина двохсота. Сім'ї не знають про те, що їхні родичі загинули, а комбат про це знає, але не говорить, тому що йому за них приходять гроші. Це реальний кейс,
– заявила гумористка.
Заява Анастасії Ткаченко: відео з телеграм-каналу Анатолія Штефана
За словами Анатолія Штефана, відео "з відвертою брехнею" Анастасії зібрало мільйони переглядів і тисячі негативних коментарів у тіктоці.
Вона навіть не розуміє механізм нарахування і виплати грошового забезпечення і що це технічно нереально зробити. Це навіть не фейк, це свідома дискредитація ЗС України. Можливо, Службі безпеки України потрібно їй пояснити реальний кейс?,
– написав військовослужбовець.
Анастасія Ткаченко вже прокоментувала ситуацію. Вона записала відеозвернення, яке сьогодні опублікувала в Instagram Stories. Гумористка стверджує, що торік перебувала в пригніченому стані через сімейні обставини, не могла аналізувати інформацію, критично мислити, тому й поширила неправдиву інформацію
Чи хотіла я дискредитувати роботу Сил оборони? Ні в якому разі. Чи хотіла я когось образити, сказати неправдиву інформацію? Звісно, ні, такої цілі не було. Чи я думала після виходу цього відео, що воно пройде повз і ніхто цього не побачить? Звісно, я думала. Але вже є що є. Я хочу дуже перепросити. Нехай ця ситуація буде для нас усіх уроком аналізувати всю інформацію, яка до нас надходить, і не вестись на пропаганду російських тіктокерів,
– заявила Ткаченко.
Звернення Анастасії Ткаченко: відео з інстаграму гумористки
Хто така Анастасія Ткаченко?
Анастасія Ткаченко народилася у Вінниці. Гумориста стала відомою завдяки участі у проєкті "Ліги сміху", де виступала у складі команди "Моя провінція".
Є учасницею творчого об'єднання STADIUM FAMILY. Вона також бере участь в інших гумористичних ютуб-проєктах.