Український військовослужбовець Анатолій Штефан з позивним "Штірліц" звинуватив Ткаченко у брехні через її заяву про армію. Пише Showbiz 24 з посиланням на телеграм-канал чоловіка.

У відео, яке у серпні 2024 року вийшло на ютуб-каналі Hadzhuk & Partners, Анастасія Ткаченко сказала, що "люди заробляють неймовірні гроші на війні".

Зарплата військовим відправляється на комбат. Багато хлопців вважаються безвісти зниклими й про це знає комбат. Його обов'язок – зв'язатись з найближчим родичем і відправляти. Тому що зарплата на зниклого безвісти приходить, і він має відправляти це родичам. Припиняться виплати, коли він буде знати, що ця людина двохсота. Сім'ї не знають про те, що їхні родичі загинули, а комбат про це знає, але не говорить, тому що йому за них приходять гроші. Це реальний кейс,

– заявила гумористка.

Заява Анастасії Ткаченко: відео з телеграм-каналу Анатолія Штефана

За словами Анатолія Штефана, відео "з відвертою брехнею" Анастасії зібрало мільйони переглядів і тисячі негативних коментарів у тіктоці.

Вона навіть не розуміє механізм нарахування і виплати грошового забезпечення і що це технічно нереально зробити. Це навіть не фейк, це свідома дискредитація ЗС України. Можливо, Службі безпеки України потрібно їй пояснити реальний кейс?,

– написав військовослужбовець.

Анастасія Ткаченко вже прокоментувала ситуацію. Вона записала відеозвернення, яке сьогодні опублікувала в Instagram Stories. Гумористка стверджує, що торік перебувала в пригніченому стані через сімейні обставини, не могла аналізувати інформацію, критично мислити, тому й поширила неправдиву інформацію

Чи хотіла я дискредитувати роботу Сил оборони? Ні в якому разі. Чи хотіла я когось образити, сказати неправдиву інформацію? Звісно, ні, такої цілі не було. Чи я думала після виходу цього відео, що воно пройде повз і ніхто цього не побачить? Звісно, я думала. Але вже є що є. Я хочу дуже перепросити. Нехай ця ситуація буде для нас усіх уроком аналізувати всю інформацію, яка до нас надходить, і не вестись на пропаганду російських тіктокерів,

– заявила Ткаченко.

Звернення Анастасії Ткаченко: відео з інстаграму гумористки

Хто така Анастасія Ткаченко?