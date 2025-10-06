У списку порушників опинилось чимало відомих імен, однак їхні порушення зафіксовано офіційно й вони повинні оплатити штраф, як того вимагає закон, пише Showbiz24.

Яких блогерів оштрафували за рекламу казино?

Сімбочка

Спершу PlayCity повідомило, що Сімбочку та ще 6-х блогерів заблокували в інстаграмі через незаконну рекламу.

На цих акаунтах систематично рекламували казино у Stories – показували "легкі виграші" й залишали активні посилання,

– йдеться у повідомленні.

А декілька тижнів тому блогерку оштрафували на 4,8 мільйона гривень через ту саму незаконну рекламу казино. Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні провело моніторинг під час якого виявило маніпулятивну рекламу для просування нелегального грального бізнесу на акаунті Сімбочки. Виявилось, що дівчина немає реального акаунту гравця, однак на сторінці вона демонструвала процес гри та закликала до реєстрації на сайті.

Крім того, PlayCity також оштрафувало інстаграм-блогера, який є власником облікового запису @рaрaelіk, на 4,8 мільона гривень за незаконну рекламу азартних ігор.

У себе на сторінці блогер системно рекламував азартні ігри, в Stories постив активні посилання на онлайн-казино та заохочував свою аудиторію до участі в ризикованих іграх,

– йшлося у заяві.

Русалочка XL

Під штраф у розмірі 4,8 мільйона гривень також потрапила ще одна відома блогерка Русалочка XL. До прикладу, у серпні цього року вона розмістила відео, де азартні ігри називала "корисними для настрою та концентрації", також заявила, що сама виграла і залишила посилання на сайт казино.

Як виявилось, вона немає акаунту гравця. Тобто історію з виграшем вона придумала, а її контент мав на меті просунути нелегальний гральний бізнес.

Даріана Корецька

Чергову блогерку оштрафували за незаконну рекламу онлайн-казино на 4,8 мільйона гривень. У своїх інстаграм-сторіс вона називала азартні ігри такими, що "підіймають настрій", а також продемонструвала виграш на суму 200 доларів й додала посилання, щоб інші змогли перейти.

У PlayCity заявили, що перевірка показала, що у Даріани немає акаунту гравця, а її реклама була вдаваною.

Крім того, в інстаграмі заблокували 22 акаунти, які поширювали незаконну рекламу азартних ігор. Серед них – Коля Заліпуха, Оля Фільова та ще 20 популярних блогерів. Загальна аудиторія усіх блогерів складала 2,8 мільйона людей. Як встановила перевірка, частина з цих інфлюенсерів навіть не мала створених акаунтів гравців.

Що відомо про заборону реклами азартних ігор?

1 квітня 2025 року набрав чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей". Це означає, що передбачається заборона на рекламу азартних ігор і спонсорства азартних ігор.

Є лише декілька варіантів, коли така реклама дозволена.

Вона дозволена лише на обраному переліку рекламних майданчиків. До прикладу, це може бути нічний ефір на телебаченні, на сайтах і в застосунках організаторів азартних ігор, у спеціалізованих виданнях для повнолітньої аудиторії тощо.

Контент має мати позначку 21+.

Рекламувати можна лише легальні ліцензовані бренди

Заборонено показувати неповнолітніх, військових, волонтерів, медиків, бонуси, заклики до гри, обіцянки легкого заробітку, приховану рекламу брендів та відомих людей, крім спортсменів

Від 15% повідомлення має містити попередження про ігрову залежність.

Нещодавно ми також розповідали про новий скандал довкола блогерів. Виявилось, що інфлюенсерів підозрюють у розіграші нових iPhone, які можуть мати зв'язок із контрабандою.