Не можна одягати прапор України і співати російською, – Приходько засудила Лободу і Брежнєву

Нещодавно Світлана Лобода виступала в Ніцці – вона співала пісні російською, обгорнувшись прапором України. Віра Брежнєва теж часто співає за кордоном російською, тримаючи в руках наш прапор. Співачка Анастасія Приходько засудила артисток за такі дії.

Днями скандальна Лобода мовою країни-агресора розповідала в Ніцці про "непрості випробування українців". Цей вчинок обурив українців.

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Співачка Анастасія Приходько висловилася стосовно Лободи та Брежнєвої, які продовжують співати російськомовні хіти, водночас розмахуючи прапором України.

Не можна одягати на себе прапор України й співати пісні російською… Або ти з прапором говориш українською, або не одягай його на себе. Тому що це подвійні стандарти… Що стосується Лободи, то одягати прапор як сукню, коли під прапором гинуть наші хлопці – це неповага до державного прапора. Навіщо ти взагалі співаєш пісні російською?,

– запитала Приходько.

Співачка пояснює, що для Брежнєвої та Лободи війна почалася у 2022, а для неї – ще у 2014 році.

"Я у 2014 відмовилася від усього. Я не перекладаю свої російськомовні хіти на українську, тому що це минуле. Я співаю повністю нову програму… А вони перекладають старі хіти. Чого вони бояться? Українець – безстрашний, а у них страх", – зазначила Анастасія.

За її словами, Настя Каменських також намагається всидіти на двох стільцях.

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Позиція Лободи та Брежнєвої щодо війни