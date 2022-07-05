Будуть десь крутитися, – Анастасія Приходько зізналася, яка доля чекає на її російськомовні хіти

Майже всі хіти Анастасії Приходько російськомовні, але переписувати їх вона не збирається. Співачка каже, що краще напише нове, ніж перекладатиме на українську старе.

Першу популярність Анастасія Приходько здобула не в Україні, а в Росії, тож не дивно, що на піку слави випускала російськомовні пісні. Її досі знають як виконавицю треків "Мамо", "Любила", "Три зимы". Проте за цей хітовий репертуар артистка не тримається.

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Що буде з російськомовними піснями Приходько

Нащо мені старе перекладати? Давайте будувати нове. Я з радістю їх співати не буду. Нащо вони мені треба? Це історія, яка була тоді. Усе, закрили тему, йдемо далі будувати нову державу, новий український простір, нову українську культуру, співати нові українські пісні,

– завзято заявила Анастасія Приходько.

"Я не та людина, яка за щось буде труситися. Якщо вони десь будуть крутитися, я нічого не зроблю. А особисто нащо мені співати?" – додала зірка.

Що про свої російськомовні треки кажуть інші українські артисти