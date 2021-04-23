Анастасія Приходько розчулила мережу зворушливим фото з малюком

Відома українська артистка Анастасія Приходько не розсекречувала свою вагітність, та після пологів розповіла, що стала мамою втретє. Зірка поділилась новим фото новонародженого малюка.

Успішна українська артистка Анастасія Приходько оприлюднила серію чуттєвих світлин з малюком на особистій сторінці. Зірка не хотіла спекулювати вагітністю, однак тепер часто ділиться зворушливими кадрами.

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Фото Анастасії Приходько з малюком

Знаменитість позувала перед камерою з малюком на руках, ніжно притуливши його до грудей. Новонароджене маля позувало у білосніжному пухнастому костюмі. Анастасія Приходько приховує обличчя від громадськості, тому приховала його від камери. Зауважимо також, що сама зірка досі не оголосила стать дитини, та її колега Оля Полякова переконана, що це хлопчик.

Сама співачка позувала також у білому худі. Зіркова матуся зібрала волосся у низький пучок. Для світлин Приходько не робила макіяж, а тому похизувалась природною красою перед прихильниками.

Ох і нічка! Робота мамою 24\7 найважливіша у світі, хоча і нелегка. Всім матусям, особливо, з немовлятами шлю привіт. Ну, а на сьогодні у нас family-look. Як вам?

– написала Анастасія під фото.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Прихильники Анастасії Приходько залюбки коментують її новий допис. Враженнями від фото поділилась ведуча Соломія Вітвіцька та багато інших користувачів мережі: