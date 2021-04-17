Анастасія Приходько повертається на сцену

Українська співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно втретє стала мамою, заявила, що повертається на сцену. Також артистка вже готує нову пісню, яка сподобалася їй з перших нот.

Зовсім недавно виконавиця приголомшила новиною про народження третьої дитини, а тепер заявила про намір повернутися в шоу-бізнес. Зірка наголосила, що готується до повернення у творчу діяльність.

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Анастасія Приходько про повернення на сцену

Співачка та ексдепутатка від партії "Батьківщина" зізналася, що для неї дуже важливо повернутися до творчості і дуже хочеться цього: "Я розчиняюся на сцені і мені здається, що дістаю до зірок. Тому я готова, не зважаючи на те, що диванні критики інколи не скупляться на гаряче слівце".

Приходько зазначила, що багато хто каже, що вона не визначилася у музичному стилі. Рок вона виконувала, оскільки це була мрія.

Я не мріяла співати український рок. Проте була натхненна тим, що ми здобули свободу, почали шлях самостійної країни, почала процвітати українськау мова. Я почала вчити мову і писати українські пісні. У підсумку є повністю україномовний альбом "Саме той", є пісні "Герої не вмирають", "Тримай" і багато інших,

– написала в публікації Анастасія.

"Я безмежно рада, що у мене вийшло зробити те, про що я мріяла! Але зараз я думаю, що далі піду в тому стилі, з якого починала сценічну діяльність. І вже працюю над піснею, яка сподобалася мені з перших нот", – поділилася виконавиця.

У коментарях прихильники Приходько вітають її з поверненням та бажають успіхів у кар'єрі.

"З поверненням!"

"Чекаю нетерпляче! Співайте, мені вас не вистачає!"

"Успіхів!"

Політична кар'єра Анастасії Приходько

Нагадаємо, що музичну кар'єру Приходько завершила в жовтні 2018 року. Тоді артистка презентувала свою пісню "Саме той", після чого заявила, що більше не хоче ставати жертвою хейтерів та підлаштовуватись під якийсь формат. Однак не виключала, що колись повернеться в шоу-бізнес.

Згодом артистка співпрацювала з партією "Батьківщина". У 2019-му вона балотувалась до Верховної Ради, однак їй так і не вдалось зайняти депутатське крісло. Також вона отримувала пропозиції приєднатися до "Радикальної партії", однак відмовлялася. Анастасія замовляла, що не хоче нести відповідальність за роботу цієї політичної сили.

У вересні 2019 року виконавиця заявила, що повертається на сцену, проте тоді цього так і не сталося.