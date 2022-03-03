Анастасія Приходько показала, як ховалась з маленьким сином в укритті

Українська співачка Анастасія Приходько під час війни залишається в Україні. Вона показала, як ховалась з сином в укритті.

Відома українська співачка Анастасія Приходько виховує трьох дітей – 12-річну Нанну, сина Гордія та майже однорічного сина Луку. Разом з ними зірка ховається в укриттях, поки в місті йдуть обстріли.

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Анастасія Приходько показала, як ховалась з дітьми

Виконавиця показала в інстаграмі фото з укриття. Вона тримала на руках маленького сина. Світлину зірка супроводила лаконічним дописом.

Ми все пройдемо! Ми все зможемо!

– написала Анастасія Приходько.



Анастасія Приходько з сином / Фото з інстаграму Анастасії Приходько

Також зірка показала й старших дітей, що тримались за руки.



Діти Приходько в укритті / Фото з інстаграму зірки

Анастасія Приходько розповіла, що за один день вона 4 рази з дітьми бігала в укриття. Щоб бути в безпеці, вона не роздягала сина з теплих курток.



Молодший син Приходько / Фото з інстаграм-сторіз

Додамо, що Слава Камінська також показувала, як з дітьми ховається у бомбосховищі через обстріли Києва.

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