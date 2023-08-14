Запрошували під Бахмут, – Приходько пояснила, чому відмовилася виступати на передовій

Співачка Анастасія Приходько з 2014 року виступала для українських захисників та захисниць на передовій. Втім, зараз вона перестала їздити в зону бойових дій. Чому це сталося – читайте нижче.

З'ясувалося, що виконавицю навіть запрошували виступати під Бахмутом. Однак вона боїться їхати на фронт. Все через те, що співачка хвилюється за своїх дітей. Якщо з нею щось станеться, вона не знає "кому вони будуть потрібні".

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Анастасія Приходько не виступає на фронті

Артистка зауважила, що зустрічається з військовими в різних містах України. До того ж навідує їх у військових частинах. Однак їй страшно їздити саме на фронт.

Зараз не їжджу. Зустрічаюся з військовими. Запрошували під Бахмут поїхати, але чесно можу сказати, я боюся. Боюся за дітей. Кому вони потрібні будуть, за це боюся,

– сказала Анастасія.

Тут слід зазначити, що знаменитість є багатодітною мамою. Її найстаршу дитину звати Нана, дівчинці зараз 13 років. Окрім цього, Приходько народила ще двох хлопчиків. Середнього звати – Гордій, йому днями виповнилось 8 років, а найменшого – Лука. Малюку всього 2 рочки.

Інтерв'ю з Анастасією Приходько: дивіться відео онлайн

До слова, виконавець Коля Сєрга створив об'єднання відомих артистів, яке називається "Культурний десант". Він допомагає підтримувати бойовий дух і морально-психологічний стан військових на передовій.

До команди Сєрги вже приєдналися Олександр Чемеров, Олександр Ярмак, Світлана Тарабарова, Павло Вишебаба та багато інших відомих культурних діячів. Відтак вони часто їздять з концертами на передову, де підтримують українських захисників.

Днями цю ініціативу прокоментував фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка. Він зауважив, що його приємно здивував Коля Сєрга та його проукраїнська позиція.